Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/ator-866784506.html
В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию
В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию - 22.01.2026, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию
Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T08:42+0300
2026-01-22T08:42+0300
атор
европа
туризм
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_0:314:3031:2019_1920x0_80_0_0_f0593fac58c118ecf32a57d8a54b2f6c.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. На протяжении последних десятилетий российская туристическая отрасль работала в основном с туристами из Европы и из приграничных регионов и туристический продукт формировался для этих целевых рынков, напомнила она. "После пандемии ситуация поменялась, и сейчас мы работаем с другими рынками и запросами. Им интересна культура и достопримечательности, но в меньшей степени", - сказала Ломидзе. По ее словам, новые туристы приезжают за яркими впечатлениями, за чем-то по-настоящему непривычным для себя. "Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран. Приезжают развлекаться - посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений", - добавила глава АТОР. Но для таких гостей необходимо адаптировать и инфраструктуру, так как их культурные и бытовые привычки отличаются от российских. "Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства: правильно оборудовать санитарные зоны, думать над количеством и качеством ресторанов с привычной им пищей", - пояснила Ломидзе.
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861652325_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_8c953e9cf5c48ab2f26c2f47c6b9c7cb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
атор, европа, туризм, бизнес, россия
АТОР, ЕВРОПА, Туризм, Бизнес, РОССИЯ
08:42 22.01.2026
 
В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию

Глава АТОР рассказала, что иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМеждународный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Международный аэропорт Шереметьево им. А.С. Пушкина. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
На протяжении последних десятилетий российская туристическая отрасль работала в основном с туристами из Европы и из приграничных регионов и туристический продукт формировался для этих целевых рынков, напомнила она.
"После пандемии ситуация поменялась, и сейчас мы работаем с другими рынками и запросами. Им интересна культура и достопримечательности, но в меньшей степени", - сказала Ломидзе.
По ее словам, новые туристы приезжают за яркими впечатлениями, за чем-то по-настоящему непривычным для себя.
"Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран. Приезжают развлекаться - посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений", - добавила глава АТОР.
Но для таких гостей необходимо адаптировать и инфраструктуру, так как их культурные и бытовые привычки отличаются от российских. "Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства: правильно оборудовать санитарные зоны, думать над количеством и качеством ресторанов с привычной им пищей", - пояснила Ломидзе.
 
АТОРЕВРОПАТуризмБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала