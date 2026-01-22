В АТОР рассказали, зачем иностранные туристы едут в Россию

https://1prime.ru/20260122/ator-866784506.html

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Иностранные туристы едут в Россию за впечатлениями – потрогать хаски или посидеть в танке в парке "Патриот", рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. На протяжении последних десятилетий российская туристическая отрасль работала в основном с туристами из Европы и из приграничных регионов и туристический продукт формировался для этих целевых рынков, напомнила она. "После пандемии ситуация поменялась, и сейчас мы работаем с другими рынками и запросами. Им интересна культура и достопримечательности, но в меньшей степени", - сказала Ломидзе. По ее словам, новые туристы приезжают за яркими впечатлениями, за чем-то по-настоящему непривычным для себя. "Например, покататься на санках по снегу, потрогать хаски или увидеть море зелени, если мы говорим о туристах из арабских стран. Приезжают развлекаться - посетить парк "Патриот", посидеть в танке, покататься на нем. Китайские и арабские туристы активно запрашивают такой вид развлечений", - добавила глава АТОР. Но для таких гостей необходимо адаптировать и инфраструктуру, так как их культурные и бытовые привычки отличаются от российских. "Это не хорошо и не плохо, просто это надо учитывать с точки зрения гостеприимства: правильно оборудовать санитарные зоны, думать над количеством и качеством ресторанов с привычной им пищей", - пояснила Ломидзе.

