https://1prime.ru/20260122/ator-866797665.html
Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР
Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР - 22.01.2026, ПРАЙМ
Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР
Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:15+0300
2026-01-22T17:15+0300
2026-01-22T17:15+0300
туризм
бизнес
россия
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865391260_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c62db4af96a38cfc43fb9e5ea711cb82.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она. По словам Ломидзе, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования. "Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865391260_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_16b9117449ef67d58e529f18b0749c3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АТОР
Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР
Глава АТОР Ломидзе: россияне начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она.
По словам Ломидзе, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования.
"Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР
.