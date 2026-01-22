https://1prime.ru/20260122/ator-866797665.html

Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР

Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР - 22.01.2026, ПРАЙМ

Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР

Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T17:15+0300

2026-01-22T17:15+0300

2026-01-22T17:15+0300

туризм

бизнес

россия

атор

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/0a/865391260_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_c62db4af96a38cfc43fb9e5ea711cb82.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она. По словам Ломидзе, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования. "Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, атор