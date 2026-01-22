Россияне уже начали бронировать летний отдых, сообщили в АТОР

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Россияне в этом году начали бронировать летний отдых раньше, чем в прошлом году, пик раннего бронирования приходится на февраль-март, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Продажи по акциям раннего бронирования обычно достигают своего пика в феврале-марте. На новый сезон программы раннего бронирования открылись уже в августе-сентябре. Конечно, выкуплено далеко не всё, и остается возможность приобрести тур со скидкой 15-30% от той цены, что будет летом", - сказала она. По словам Ломидзе, пока приобретено 10-15% от объема раннего бронирования. "Но даже этот объем выше, чем в аналогичный период прошлого года", - пояснила глава АТОР.
17:15 22.01.2026
 
