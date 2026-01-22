Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неявку - 22.01.2026
Билла и Хиллари Клинтон могут привлечь к ответственности за неявку
2026-01-22T01:13+0300
2026-01-22T01:13+0300
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Комитет по надзору палаты представителей США проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неявку для дачи показаний по делу скандального финансиста Джеффри Эпштейна. Комитет ранее вручил Биллу и Хиллари Клинтон повестки для дачи показаний 13 и 14 января соответственно, но оба отказались явиться на слушания. "В среду комитет по надзору палаты представителей проголосовал за привлечение Билла и Хиллари Клинтон к ответственности за неуважение к конгрессу за неисполнение повесток о явке, выданных в рамках расследования дела осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна", - говорится в статье. Согласно информации портала, 28 членов комитета проголосовали за инициативу, 15 выступили против. Как указывает портал, максимальное наказание за неуважение к конгрессу может составить до одного года тюремного заключения или штрафа в 100 тысяч долларов. Axios при этом отмечает, что голосование - лишь первый шаг: после него палата представителей в полном составе должна одобрить законопроект о привлечении четы Клинтон к ответственности, а далее он будет передан в минюст для продолжения разбирательства. Интерес к делу Эпштейна возродился, когда администрация президента США Дональда Трампа не рассекретила файлы, как обещалось. Критика в адрес президента США усилилась после заявления ФБР и министерства юстиции, что Эпштейн не шантажировал влиятельных лиц и не вел список клиентов, хотя генпрокурор Пэм Бонди заявляла обратное. В 2019 году Эпштейна в США обвинили в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации и в сговоре с целью совершения этого преступления, ему грозило более 40 лет тюрьмы. По информации прокуратуры, в период с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В конце июля2019 года стало известно, что Эпштейна нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.
