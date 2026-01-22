Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
22.01.2026
Навроцкий объяснил Трампу, почему не может вступить в "Коалицию мира"
Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением. | 22.01.2026, ПРАЙМ
ВАРШАВА, 22 янв – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением. Ранее сообщалось, что президент Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе. "Мы говорили о том, что участие Польши в "Совете мира" является важным, нужным. Моя поддержка президента Трампа несомненна, как и поддержка президентом Трампом Польши. В то же время для того, чтобы мы могли подписать обязательство от имени польского народа, такое международное соглашение должно пройти конституционную процедуру", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Republika после встречи с американским лидером в Давосе. "Мы сегодня говорили об этом с президентом Дональдом Трампом и это было встречено с большим пониманием", - добавил он. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
Навроцкий объяснил Трампу, почему не может вступить в "Коалицию мира"

ВАРШАВА, 22 янв – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением.
Ранее сообщалось, что президент Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе.
"Мы говорили о том, что участие Польши в "Совете мира" является важным, нужным. Моя поддержка президента Трампа несомненна, как и поддержка президентом Трампом Польши. В то же время для того, чтобы мы могли подписать обязательство от имени польского народа, такое международное соглашение должно пройти конституционную процедуру", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Republika после встречи с американским лидером в Давосе.
"Мы сегодня говорили об этом с президентом Дональдом Трампом и это было встречено с большим пониманием", - добавил он.
Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.
 
