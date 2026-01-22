https://1prime.ru/20260122/navrotskij-866777107.html

Навроцкий объяснил Трампу, почему не может вступить в "Коалицию мира"

Навроцкий объяснил Трампу, почему не может вступить в "Коалицию мира" - 22.01.2026, ПРАЙМ

Навроцкий объяснил Трампу, почему не может вступить в "Коалицию мира"

Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T01:25+0300

2026-01-22T01:25+0300

2026-01-22T01:25+0300

экономика

мировая экономика

общество

польша

сша

газа

дональд трамп

кароль навроцкий

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866777107.jpg?1769034339

ВАРШАВА, 22 янв – ПРАЙМ. Президент Польши Кароль Навроцкий объяснил президенту США Дональду Трампу, что не может вступить в "Коалицию мира" единоличным решением. Ранее сообщалось, что президент Трамп пригласил Навроцкого войти в "Совет мира" по Газе. "Мы говорили о том, что участие Польши в "Совете мира" является важным, нужным. Моя поддержка президента Трампа несомненна, как и поддержка президентом Трампом Польши. В то же время для того, чтобы мы могли подписать обязательство от имени польского народа, такое международное соглашение должно пройти конституционную процедуру", - сказал Навроцкий в эфире телеканала Republika после встречи с американским лидером в Давосе. "Мы сегодня говорили об этом с президентом Дональдом Трампом и это было встречено с большим пониманием", - добавил он. Трамп ранее сообщил о формировании "Совета мира" по Газе и пригласил присоединиться к нему лидеров ряда государств, в том числе России и Белоруссии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение войти в "Совет мира". Песков при этом подчеркнул, что Москва пока не знает всех деталей инициативы о создании "Совета мира" и рассчитывает получить разъяснения в ходе контактов с США. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, согласившийся войти в совет, назвал враньем утверждения о том, что для участия в этой организации надо внести миллиард долларов.

польша

сша

газа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , польша, сша, газа, дональд трамп, кароль навроцкий, дмитрий песков