Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.06 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 65,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,78 доллара. Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей. Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 16 января показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.

