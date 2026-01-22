https://1prime.ru/20260122/neft-866782785.html
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США - 22.01.2026, ПРАЙМ
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США
Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T07:40+0300
2026-01-22T07:40+0300
2026-01-22T07:57+0300
нефть
энергетика
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.06 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 65,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,78 доллара. Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей. Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 16 января показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Нефть, Энергетика, Рынок, США
Нефть дорожает после выхода оценки запасов сырья в США
Цены на нефть растут после выхода оценки запасов сырья в США
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть растут после выхода оценки запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.06 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,15% относительно предыдущего закрытия - до 65,34 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,26%, до 60,78 доллара.
Американский институт нефти (API) опубликовал собственную оценку динамики запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 16 января выросли на 3,04 миллиона баррелей.
Позднее в четверг будет опубликована официальная статистика минэнерго США. Ожидается, что за неделю по 16 января показатель сократился на 2,5 миллиона баррелей.