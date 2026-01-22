Ожидания переизбытка нефти на рынке преувеличены, считает эксперт

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20260122/neft-866791007.html
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Прогнозы "переизбытка" предложения нефти на мировом рынке значительно преувеличены, так как резервы её добычи, как и уже накопленные запасы, остаются низким, а рост мирового спроса - высоким, считает генеральный директор государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. "Прогнозы о переизбытке нефти сильно преувеличены... Запасы нефти в мире в среднем за пять лет остаются низкими", - сказал глава Saudi Aramco журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова передает агентство Рейтер. Он также добавил, что рост спроса остается высоким в странах с развивающейся экономикой, за которыми следуют Китай и США, где общий спрос, достигший рекордных уровней в прошлом году, продолжает увеличиваться. Как отмечает Рейтер, в мире наблюдается недостаток резервных запасов нефти или неиспользованных мощностей добычи, которые могли быть применены в чрезвычайной ситуации для предотвращения роста цен. "(Резервные запасы нефти - ред.) составляют 2,5%, а нам нужно минимально 3%. Если ОПЕК+ продолжит сокращать добычу, резервные запасы нефти сократятся еще сильнее, и нам необходимо внимательно следить за этим", - прокомментировал Нассер.
14:36 22.01.2026
 
© РИА Новости . Максим Богодвид
Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
