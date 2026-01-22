https://1prime.ru/20260122/neft-866791007.html

Ожидания переизбытка нефти на рынке преувеличены, считает эксперт

Ожидания переизбытка нефти на рынке преувеличены, считает эксперт - 22.01.2026, ПРАЙМ

Ожидания переизбытка нефти на рынке преувеличены, считает эксперт

Прогнозы "переизбытка" предложения нефти на мировом рынке значительно преувеличены, так как резервы её добычи, как и уже накопленные запасы, остаются низким, а... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T14:36+0300

2026-01-22T14:36+0300

2026-01-22T14:36+0300

нефть

saudi aramco

опек

саудовская аравия

китай

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Прогнозы "переизбытка" предложения нефти на мировом рынке значительно преувеличены, так как резервы её добычи, как и уже накопленные запасы, остаются низким, а рост мирового спроса - высоким, считает генеральный директор государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер. "Прогнозы о переизбытке нефти сильно преувеличены... Запасы нефти в мире в среднем за пять лет остаются низкими", - сказал глава Saudi Aramco журналистам на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова передает агентство Рейтер. Он также добавил, что рост спроса остается высоким в странах с развивающейся экономикой, за которыми следуют Китай и США, где общий спрос, достигший рекордных уровней в прошлом году, продолжает увеличиваться. Как отмечает Рейтер, в мире наблюдается недостаток резервных запасов нефти или неиспользованных мощностей добычи, которые могли быть применены в чрезвычайной ситуации для предотвращения роста цен. "(Резервные запасы нефти - ред.) составляют 2,5%, а нам нужно минимально 3%. Если ОПЕК+ продолжит сокращать добычу, резервные запасы нефти сократятся еще сильнее, и нам необходимо внимательно следить за этим", - прокомментировал Нассер.

саудовская аравия

китай

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, saudi aramco, опек, саудовская аравия, китай, сша