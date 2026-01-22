https://1prime.ru/20260122/neft-866798153.html

Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишут СМИ

Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишут СМИ - 22.01.2026, ПРАЙМ

Vitol готовится к экспорту топлива из Венесуэлы, пишут СМИ

Швейцарско-нидерландский сырьевой трейдер Vitol готовится к началу экспорта топлива из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T17:52+0300

2026-01-22T17:52+0300

2026-01-22T17:52+0300

нефть

венесуэла

сша

дональд трамп

trafigura

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Швейцарско-нидерландский сырьевой трейдер Vitol готовится к началу экспорта топлива из Венесуэлы, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Трейдер Vitol ведет подготовку, в том числе оценку терминалов, для начала экспорта топлива из Венесуэлы в рамках флагманской сделки на поставку 50 миллионов баррелей между Каракасом и Вашингтоном", - пишет агентство. В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки. Ранее Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что Vitol и Trafigura обсуждают с администрацией президента США Дональда Трампа сбыт венесуэльской нефти. Швейцарско-нидерландская компания Vitol - это один из крупнейших по величине нефтетрейдеров в мире. В сферу ее деятельности также входит торговля природным газом, транспортировка и хранение углеводородов, электроэнергетика. Компания основана в 1966 году.

венесуэла

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, сша, дональд трамп, trafigura