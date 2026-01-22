https://1prime.ru/20260122/neft-866804778.html

Нефть дешевеет на статистике из США

Нефть дешевеет на статистике из США

2026-01-22T23:02+0300

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются на 2% в четверг вечером после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 20.13 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,93% относительно предыдущего закрытия - до 63,98 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,03%, до 59,39 доллара. Согласно данным минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за предыдущую неделю выросли сильнее ожиданий аналитиков - на 3,6 миллиона баррелей, до 426 миллионов. Запасы бензина увеличились сразу на 6 миллионов баррелей - до 257 миллионов, что также оказалось больше прогнозов. Запасы дистиллятов в то же время неожиданно выросли - на 3,3 миллиона баррелей, до 132,6 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за неделю по 16 января снизилась на 21 тысячу баррелей в сутки - до 13,732 миллиона баррелей в сутки.

