https://1prime.ru/20260122/novak-866794188.html
Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль
Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль - 22.01.2026, ПРАЙМ
Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль
Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10 | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:29+0300
2026-01-22T15:29+0300
2026-01-22T15:29+0300
нефть
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10 лет назад, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В этой связи одним из рисков остаётся дефицит инвестиций в нефтяную отрасль. Вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше уровня, который наблюдался 10 лет назад", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_12ce05bf7121b95ebc718abf08ab2e6d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль
Новак: дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется