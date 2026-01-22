https://1prime.ru/20260122/novak-866794188.html

Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль

Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль - 22.01.2026, ПРАЙМ

Новак заявил о дефиците инвестиций в мировую нефтяную отрасль

Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Дефицит инвестиций в мировую нефтяную отрасль сохраняется, в 2025 году они предварительно составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше, чем 10 лет назад, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "В этой связи одним из рисков остаётся дефицит инвестиций в нефтяную отрасль. Вложения в разведку и добычу нефти в 2025 году, по предварительным оценкам, составили порядка 420 миллиардов долларов, что на треть меньше уровня, который наблюдался 10 лет назад", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".

