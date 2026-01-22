https://1prime.ru/20260122/novak-866794303.html

Добыча нефти в России по итогам 2025 года снизилась на 0,8% - 22.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2025 года составила порядка 512 миллионов тонн, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Российская нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи. По итогам прошлого года добыча составила порядка 512 миллионов тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Добыча нефти в России в 2024 году составила 516 миллионов тонн, сообщал ранее вице-премьер. Таким образом, в 2025 году она снизилась на 0,8%.

