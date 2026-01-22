Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Добыча нефти в России по итогам 2025 года снизилась на 0,8% - 22.01.2026, ПРАЙМ
Добыча нефти в России по итогам 2025 года снизилась на 0,8%
нефть
рф
александр новак
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2025 года составила порядка 512 миллионов тонн, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака. "Российская нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи. По итогам прошлого года добыча составила порядка 512 миллионов тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика". Добыча нефти в России в 2024 году составила 516 миллионов тонн, сообщал ранее вице-премьер. Таким образом, в 2025 году она снизилась на 0,8%.
нефть, рф, александр новак
Нефть, РФ, Александр Новак
15:29 22.01.2026
 
Добыча нефти в России по итогам 2025 года снизилась на 0,8%

Новак: добыча нефти в России в 2025 году составила 512 миллионов тонн

© РИА Новости . Борис Бабанов | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Борис Бабанов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в России по итогам 2025 года составила порядка 512 миллионов тонн, что на 0,8% ниже, чем годом ранее, следует из слов вице-премьера РФ Александра Новака.
"Российская нефтяная отрасль демонстрирует стабильность, обеспечивая около 10% мировой добычи. По итогам прошлого года добыча составила порядка 512 миллионов тонн", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
Добыча нефти в России в 2024 году составила 516 миллионов тонн, сообщал ранее вице-премьер. Таким образом, в 2025 году она снизилась на 0,8%.
 
