Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/novak-866794428.html
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке - 22.01.2026, ПРАЙМ
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке
Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:31+0300
2026-01-22T15:31+0300
нефть
венесуэла
иран
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового нефтяного рынка. "Геополитические события в Венесуэле и Иране - источник турбулентности на рынке нефти", – написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
венесуэла
иран
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_124:0:2855:2048_1920x0_80_0_0_aec176958da74852d7c7cc7fa8fbaf07.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, венесуэла, иран, рф, александр новак
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА, ИРАН, РФ, Александр Новак
15:31 22.01.2026
 
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке

Новак назвал события в Венесуэле и Иране источником турбулентности на нефтяном рынке

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлександр Новак
Александр Новак - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Александр Новак. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового нефтяного рынка.
"Геополитические события в Венесуэле и Иране - источник турбулентности на рынке нефти", – написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
 
НефтьВЕНЕСУЭЛАИРАНРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала