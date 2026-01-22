https://1prime.ru/20260122/novak-866794428.html

Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке

Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке - 22.01.2026, ПРАЙМ

Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T15:31+0300

2026-01-22T15:31+0300

2026-01-22T15:31+0300

нефть

венесуэла

иран

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового нефтяного рынка. "Геополитические события в Венесуэле и Иране - источник турбулентности на рынке нефти", – написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".

венесуэла

иран

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла, иран, рф, александр новак