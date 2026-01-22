https://1prime.ru/20260122/novak-866794428.html
Новак назвал источник турбулентности на нефтяном рынке
2026-01-22T15:31+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0f/863525984_0:187:2981:1863_1920x0_80_0_0_3b5f9b1615d9efa7d65cc2dd2155bb8b.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак охарактеризовал геополитические события в Венесуэле и Иране в начале этого года как источник турбулентности для мирового нефтяного рынка. "Геополитические события в Венесуэле и Иране - источник турбулентности на рынке нефти", – написал он в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
