https://1prime.ru/20260122/novak-866794642.html

Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти

Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти - 22.01.2026, ПРАЙМ

Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти

Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T15:34+0300

2026-01-22T15:34+0300

2026-01-22T15:34+0300

нефть

россия

сша

рф

александр новак

https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".

сша

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, россия, сша, рф, александр новак