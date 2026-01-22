https://1prime.ru/20260122/novak-866794642.html
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти
22.01.2026
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
