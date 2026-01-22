Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260122/novak-866794642.html
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти - 22.01.2026, ПРАЙМ
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти
Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T15:34+0300
2026-01-22T15:34+0300
нефть
россия
сша
рф
александр новак
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_54cf161373146a523dfabeb05116ff91.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. "Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
сша
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82122/90/821229027_58:0:410:264_1920x0_80_0_0_12ce05bf7121b95ebc718abf08ab2e6d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, сша, рф, александр новак
Нефть, РОССИЯ, США, РФ, Александр Новак
15:34 22.01.2026
 
Новак указал на последствия ограничения круга импортеров российской нефти

Новак: попытки США ограничить круг импортеров нефти РФ усиливают волатильность на рынке

© РИА НовостиДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Попытки США ограничить круг импортеров российской нефти ведут к нарушению мировых поставок энергоресурсов и усиливают волатильность на рынке, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Дополнительным дестабилизирующим фактором для мирового нефтяного рынка стали санкции США против отдельных российских нефтяных компаний. Попытки ограничить круг импортеров российской нефти неизбежно ведут к нарушению устойчивости мировых поставок энергоресурсов и усиливают глобальную волатильность на энергетических рынках", - написал Новак в авторской статье для журнала "Энергетическая политика".
 
НефтьРОССИЯСШАРФАлександр Новак
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала