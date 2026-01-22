Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ - 22.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260122/smi-866780563.html
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ - 22.01.2026, ПРАЙМ
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T05:30+0300
2026-01-22T05:43+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
вашингтон
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866780563.jpg?1769049795
ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки. "Нефть была куплена компанией Valero у торгового дома Vitol, сообщил один из двух источников. Согласно двум источникам, сырье было продано для поставки на побережье Мексиканского залива США со скидкой около 8,50 - 9,50 долларов относительно марки Brent", - передает агентство. По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.
сша
вашингтон
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, вашингтон, венесуэла, дональд трамп
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ВАШИНГТОН, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
05:30 22.01.2026 (обновлено: 05:43 22.01.2026)
 
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ

Reuters: Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской нефти

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.
"Нефть была куплена компанией Valero у торгового дома Vitol, сообщил один из двух источников. Согласно двум источникам, сырье было продано для поставки на побережье Мексиканского залива США со скидкой около 8,50 - 9,50 долларов относительно марки Brent", - передает агентство.
По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьСШАВАШИНГТОНВЕНЕСУЭЛАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала