https://1prime.ru/20260122/smi-866780563.html
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ - 22.01.2026, ПРАЙМ
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T05:30+0300
2026-01-22T05:30+0300
2026-01-22T05:43+0300
нефть
энергетика
экономика
сша
вашингтон
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866780563.jpg?1769049795
ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки. "Нефть была куплена компанией Valero у торгового дома Vitol, сообщил один из двух источников. Согласно двум источникам, сырье было продано для поставки на побережье Мексиканского залива США со скидкой около 8,50 - 9,50 долларов относительно марки Brent", - передает агентство. По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.
сша
вашингтон
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, вашингтон, венесуэла, дональд трамп
Нефть, Энергетика, Экономика, США, ВАШИНГТОН, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
Valero купила первую партию венесуэльской нефти, пишут СМИ
Reuters: Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской нефти
ВАШИНГТОН, 22 янв – ПРАЙМ. Американская нефтяная компания Valero Energy приобрела первую партию венесуэльской сырой нефти в рамках соглашения Вашингтона с Каракасом, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
В начале января президент США Дональд Трамп объявил, что власти Венесуэлы передадут Соединенным Штатам до 50 миллионов баррелей нефти для продажи, подчеркнув, что он лично будет контролировать доходы от этой сделки.
"Нефть была куплена компанией Valero у торгового дома Vitol, сообщил один из двух источников. Согласно двум источникам, сырье было продано для поставки на побережье Мексиканского залива США со скидкой около 8,50 - 9,50 долларов относительно марки Brent", - передает агентство.
По информации источников, американские нефтеперерабатывающие заводы начали получать предложения о поставках тяжелой венесуэльской нефти марки Merey с прошлой недели. Изначально предлагалась скидка от шести до 7,50 долларов за баррель от цены эталонной марки Brent.