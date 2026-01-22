https://1prime.ru/20260122/ssha-866795902.html
США не будут гарантировать безопасность нефтяным компаниям в Венесуэле
2026-01-22T16:21+0300
нефть
венесуэла
сша
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США не собираются предоставлять гарантии безопасности нефтяным компаниям в Венесуэле, заявил глава американского минэнерго Крис Райт. "Мы не собираемся принимать участие в обеспечении безопасности на земле для людей в Венесуэле. Нефтяные и газовые компании действуют по всему миру в совершенно разных условиях, они хорошо подкованы", - заявил Райт в интервью агентству Блумберг.
