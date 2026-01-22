https://1prime.ru/20260122/ssha-866803711.html
В США за неделю сократилась добыча нефти
В США за неделю сократилась добыча нефти
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 16 января, сократилась на 21 тысячу баррелей в день - до 13,732 миллиона баррелей в сутки, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации минэнерго страны. В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 13,781 миллиона баррелей в сутки. Точные данные о добыче управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, в октябре прошлого года добыча нефти в США составила 13,87 миллиона баррелей в сутки. По предварительным данным, в ноябре показатель составил 13,89 миллиона баррелей в сутки, в декабре - 13,84 миллиона. За весь прошлый год добыча в среднем оценивается в 13,61 миллиона баррелей в сутки. Минэнерго США 13 января повысило прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года на 60 тысяч баррелей в день - до 13,59 миллиона баррелей в день, в 2027 году ожидает ее на уровне 13,25 миллиона баррелей в день.
