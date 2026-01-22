Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
спецоперация на украине
украина
россия
европа
финляндия
александр стубб
дональд трамп
владимир зеленский
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. "Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — говорится в публикации.Так он прокомментировал пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
украина, россия, европа, финляндия, александр стубб, дональд трамп, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РОССИЯ, ЕВРОПА, ФИНЛЯНДИЯ, Александр Стубб, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
16:06 22.01.2026
 
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент Финляндии Александр Стубб. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.

"Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — говорится в публикации.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 29.12.2025
СМИ ужаснулись сюрпризу Путина, который он преподнес Зеленскому
29 декабря 2025, 09:22
Так он прокомментировал пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.

Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.
Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Мерц сделал громкое заявление о России в Давосе
14:29
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАРОССИЯЕВРОПАФИНЛЯНДИЯАлександр СтуббДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
