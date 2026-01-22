https://1prime.ru/20260122/stubb-866795080.html

Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии - 22.01.2026, ПРАЙМ

Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. "Как вам не стыдно, черт | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T16:06+0300

2026-01-22T16:06+0300

2026-01-22T16:06+0300

спецоперация на украине

украина

россия

европа

финляндия

александр стубб

дональд трамп

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864606184_0:19:2000:1144_1920x0_80_0_0_066465dc31c326a311b0ac6911b16d83.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России. "Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — говорится в публикации.Так он прокомментировал пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России. Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.

https://1prime.ru/20251229/putin-866022086.html

https://1prime.ru/20260122/merts-866789408.html

украина

европа

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, россия, европа, финляндия, александр стубб, дональд трамп, владимир зеленский