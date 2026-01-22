Заявление Стубба о России вызвало переполох в Финляндии
Малинен раскритиковал заявление президента Финляндии Стубба о РФ
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен раскритиковал в соцсети X заявление президента Финляндии Александра Стубба о России.
"Как вам не стыдно, черт возьми. Единственные, для кого война стала "стратегическим поражением", - это мы, отчасти благодаря вам, и Европа, экономика которой погрузилась в перманентную рецессию", — говорится в публикации.
Так он прокомментировал пост Стубба о том, что конфликт на Украине якобы уже стал стратегической ошибкой и поражением России.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря встретился с Владимиром Зеленским в резиденции Мар-а-Лаго. По ее итогам американский лидер заявил, что удалось достичь взаимопонимания с Киевом по 95 процентам вопросов по урегулированию, тема линии соприкосновения пока обсуждается, но и там есть продвижение.
Глава Белого дома призвал Украину поспешить с мирной сделкой, поскольку она может потерять еще больше территорий.