Спецоперация на Украине
Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов
Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов - 22.01.2026, ПРАЙМ
Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о подготовке к наступлению армии Украины, но это вызывает недоверие на Западе, поскольку ресурсы Киева истощены, | 22.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о подготовке к наступлению армии Украины, но это вызывает недоверие на Западе, поскольку ресурсы Киева истощены, а помощь Запада сократилась, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. &lt;…&gt; Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? &lt;…&gt; Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. &lt;…&gt; Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — заявил он.По мнению аналитика, невзирая на изменение повестки государств Запада, надвигающийся крах Киева станет самым важным событием, чьи последствия ощутят многие страны мира. "Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — отметил Меркурис.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы атаковали склад барражирующих боеприпасов, подготовительные и запусковые площадки для БПЛА, а также энергетические объекты, которые использует украинская армия. Потери украинских сил достигли примерно 1,260 военнослужащих, при этом российская ПВО сбила четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
03:49 22.01.2026 (обновлено: 03:50 22.01.2026)
 
Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов

Меркурис: в заявленное Сырским наступление ВСУ не верит никто

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о подготовке к наступлению армии Украины, но это вызывает недоверие на Западе, поскольку ресурсы Киева истощены, а помощь Запада сократилась, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.
"Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — заявил он.
По мнению аналитика, невзирая на изменение повестки государств Запада, надвигающийся крах Киева станет самым важным событием, чьи последствия ощутят многие страны мира.
"Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — отметил Меркурис.
Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы атаковали склад барражирующих боеприпасов, подготовительные и запусковые площадки для БПЛА, а также энергетические объекты, которые использует украинская армия. Потери украинских сил достигли примерно 1,260 военнослужащих, при этом российская ПВО сбила четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.
Заголовок открываемого материала