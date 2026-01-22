https://1prime.ru/20260122/svo-866779065.html

Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о подготовке к наступлению армии Украины, но это вызывает недоверие на Западе, поскольку ресурсы Киева истощены

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о подготовке к наступлению армии Украины, но это вызывает недоверие на Западе, поскольку ресурсы Киева истощены, а помощь Запада сократилась, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал британский военный аналитик Александр Меркурис."Украинцы иногда еще пытаются храбриться. Генерал Сырский, как обычно, заявил о скором наступлении Украины, что она должна где-то перейти в наступление. <…> Не думаю, что кто-то, кто хоть немного разбирается в ситуации на поле боя, верит в это. И как можно организовать наступление, когда в городах Украины нет электричества? <…> Ресурсы украинцев на исходе. У них заканчиваются люди. <…> Украинская экономика находится в состоянии коллапса, а объемы ее военного производства ничтожны по сравнению с Россией", — заявил он.По мнению аналитика, невзирая на изменение повестки государств Запада, надвигающийся крах Киева станет самым важным событием, чьи последствия ощутят многие страны мира. "Неудивительно, что американцы переключились на другие вопросы — Гренландия, Венесуэла, Иран. Но ни одна из этих стран не может заменить Украину. Поражение Украины по-прежнему остается гораздо более значимым, более важным, более судьбоносным событием для всего мира", — отметил Меркурис.Согласно данным Минобороны, за последние сутки российские силы атаковали склад барражирующих боеприпасов, подготовительные и запусковые площадки для БПЛА, а также энергетические объекты, которые использует украинская армия. Потери украинских сил достигли примерно 1,260 военнослужащих, при этом российская ПВО сбила четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 БПЛА.

