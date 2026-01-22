Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Они проиграют". В США объяснили, как изменилась ситуация для России на СВО - 22.01.2026
Спецоперация на Украине
"Они проиграют". В США объяснили, как изменилась ситуация для России на СВО
К настоящему моменту уже стало очевидным, что из-за нехватки солдат в армии Украины и более успешных наступательных операций российских сил, поражение Украины — | 22.01.2026
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. К настоящему моменту уже стало очевидным, что из-за нехватки солдат в армии Украины и более успешных наступательных операций российских сил, поражение Украины — лишь вопрос времени, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер "Я думаю, что у украинцев серьезные проблемы. Они уже начинают говорить об этом публично. &lt;…&gt; И новый министр обороны Украины (Михаил Федоров. — Прим. ред.) сказал, что два миллиона украинцев уклоняются от мобилизации, а двести тысяч — от призыва на военную службу. Украинские солдаты находятся в самоволке. &lt;…&gt; Ну что же, это означает, что они проиграют. &lt;…&gt; У них просто не хватает рабочей силы", — заявил он. Миршаймер также подчеркнул, что эффективность ударов российских войск постоянно растет, а украинская армия ничего не может этому противопоставить."Как писали СМИ, из-за повреждения на Украине электросетей значительно снизилось количество перехватов российских ракет. Процент перехватов и так был очень низким и продолжает снижаться. Это катастрофическая ситуация. &lt;…&gt; Они могут сражаться еще какое-то время, но в итоге проиграют войну. &lt;…&gt; Если рассматривать этот конфликт как войну на истощение, то ясно, что русские уверенно движутся к победе, а украинцев ждет сокрушительное поражение. &lt;…&gt; Взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и других территорий — это лишь вопрос времени", — отметил профессор.По информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы поразили склад с барражирующими боеприпасами, а также места подготовки и запуска беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Потери украинской стороны составили около 1 260 военнослужащих, при этом системы ПВО России уничтожили четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 беспилотников.
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. К настоящему моменту уже стало очевидным, что из-за нехватки солдат в армии Украины и более успешных наступательных операций российских сил, поражение Украины — лишь вопрос времени, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер
"Я думаю, что у украинцев серьезные проблемы. Они уже начинают говорить об этом публично. <…> И новый министр обороны Украины (Михаил Федоров. — Прим. ред.) сказал, что два миллиона украинцев уклоняются от мобилизации, а двести тысяч — от призыва на военную службу. Украинские солдаты находятся в самоволке. <…> Ну что же, это означает, что они проиграют. <…> У них просто не хватает рабочей силы", — заявил он.
Миршаймер также подчеркнул, что эффективность ударов российских войск постоянно растет, а украинская армия ничего не может этому противопоставить.
"Как писали СМИ, из-за повреждения на Украине электросетей значительно снизилось количество перехватов российских ракет. Процент перехватов и так был очень низким и продолжает снижаться. Это катастрофическая ситуация. <…> Они могут сражаться еще какое-то время, но в итоге проиграют войну. <…> Если рассматривать этот конфликт как войну на истощение, то ясно, что русские уверенно движутся к победе, а украинцев ждет сокрушительное поражение. <…> Взятие под контроль Донбасса, Запорожской области и других территорий — это лишь вопрос времени", — отметил профессор.
По информации Министерства обороны, за последние сутки российские силы поразили склад с барражирующими боеприпасами, а также места подготовки и запуска беспилотников и объекты энергетической инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Потери украинской стороны составили около 1 260 военнослужащих, при этом системы ПВО России уничтожили четыре авиабомбы, 20 снарядов HIMARS, три ракеты "Нептун" и 370 беспилотников.
