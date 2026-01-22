ВМС Франции задержали следовавший из России танкер
ВМС Франции задержали следовавший из Мурманска танкер GRINCH и направили его в порт
© Фото : Генеральный штаб вооруженных сил ФранцииВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ВМС Франции задержали в нейтральных водах Средиземного моря нефтяной танкер, следовавший из России
ПАРИЖ, 22 янв - ПРАЙМ. Морская префектура Франции по Средиземному морю утверждает, что военно-морские силы страны (ВМС) в четверг утром задержали в открытом море следовавший из Мурманска танкер GRINCH и направили его в порт для проверки.
"Двадцать второго января служащие ВМС... поднялись на борт танкера GRINCH, следовавшего из российского порта Мурманск. Целью этой операции была проверка принадлежности судна, которое подозревается в использовании ложного флага. Проверка документов подтвердила подозрения. Судно было перенаправлено, и в настоящий момент идет к месту швартовки (в порт - ред.) в сопровождении ВМС Франции для дальнейшей проверки", - говорится в сообщении префектуры.
О произошедшем инциденте ВМС уведомили прокуратуру Марселя, ответственную за осуществление судебных функций в пределах территорий, подотчетных морской префектуре. Операция по задержанию танкера была проведена при содействии союзников Парижа, в частности - Британии, уточнили в префектуре.
Президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал сообщение о задержании танкера, который он отнес к так называемому "теневому флоту". По словам французского лидера, после инцидента было начато судебное расследование.
"Мы не пропустим ни один (корабль без проверки - ред.). (По итогам инцидента - ред.) было начато судебное расследование. Мы полны решимости гарантировать эффективность санкций", - написал Макрон на странице в социальной сети Х.
Задержание танкера GRINCH - не первый случай задержания французскими властями судна под иностранным флагом, подозреваемого в принадлежности к "теневому флоту".
В сентябре 2025 года агентство Рейтер со ссылкой на ВМФ Франции передавало, что французские власти ведут расследование в отношении нефтяного танкера Boracay, включенного в пакет антироссийских санкций. В октябре французские военные поднялись на борт танкера, стоявшего близ порта Сен-Назер на западе страны и задержали двух членов экипажа, которых позже отпустили с вручением повестки о явке в суд Бреста за отказ подчиниться требованием властей. Заседание суда назначено на 26 февраля 2026 года.
В МИД России, комментируя слова Макрона о задержании танкера, связываемого им с якобы "теневым флотом" РФ, заявили, что некие нарушения экипажа танкера, задержанного у берегов Франции, неясны из соответствующих заявлений Макрона, и Европа готова любым способом мешать судоходству и превращать акватории в зоны конфликта. Президент России Владимир Путин назвал задержание танкера Boracay "пиратством", а также заявил, что не знает, насколько задержанное судно связано с Россией.