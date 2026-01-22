https://1prime.ru/20260122/tramp-866797200.html
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США - 22.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США
Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении цен на бензин в стране, связав эту тенденцию с увеличением объёмов внутренней нефтедобычи, а также с ростом... | 22.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-22T17:04+0300
2026-01-22T17:04+0300
2026-01-22T17:04+0300
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_0:0:4101:2307_1920x0_80_0_0_d34e8ed5f0e69775d1c160f875453e5a.jpg
ДАВОС, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении цен на бензин в стране, связав эту тенденцию с увеличением объёмов внутренней нефтедобычи, а также с ростом поставок нефти из Венесуэлы. "Скажу вам так: цены на нефть снижаются, бензина (в США - ред.) в избытке… Мы бурим больше, чем когда-либо раньше. У нас растут поставки. И как вы знаете, мы только что получили под контроль 50 миллионов баррелей богатств (нефти – ред.) Венесуэлы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
сша
венесуэла
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82734/15/827341501_513:0:3589:2307_1920x0_80_0_0_73bbec94dc90d5d88879e896e2bab118.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, венесуэла, дональд трамп
Нефть, США, ВЕНЕСУЭЛА, Дональд Трамп
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США на фоне роста добычи и поставок из Венесуэлы