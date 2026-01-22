Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США - 22.01.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260122/tramp-866797200.html
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США - 22.01.2026, ПРАЙМ
Трамп заявил о снижении цен на бензин в США
нефть
сша
венесуэла
дональд трамп
ДАВОС, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении цен на бензин в стране, связав эту тенденцию с увеличением объёмов внутренней нефтедобычи, а также с ростом поставок нефти из Венесуэлы. "Скажу вам так: цены на нефть снижаются, бензина (в США - ред.) в избытке… Мы бурим больше, чем когда-либо раньше. У нас растут поставки. И как вы знаете, мы только что получили под контроль 50 миллионов баррелей богатств (нефти – ред.) Венесуэлы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
сша
венесуэла
17:04 22.01.2026
 
© AFP / Nicholas KammПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP / Nicholas Kamm
ДАВОС, 22 янв – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сообщил о снижении цен на бензин в стране, связав эту тенденцию с увеличением объёмов внутренней нефтедобычи, а также с ростом поставок нефти из Венесуэлы.
"Скажу вам так: цены на нефть снижаются, бензина (в США - ред.) в избытке… Мы бурим больше, чем когда-либо раньше. У нас растут поставки. И как вы знаете, мы только что получили под контроль 50 миллионов баррелей богатств (нефти – ред.) Венесуэлы", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business.
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
