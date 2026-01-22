Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
JPMorgan не считает обоснованным иск Трампа в отношении банка
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JPMorgan Chase &amp; Co. считает, что иск президента США Дональда Трампа против банка не имеет оснований, заявила представительница JP Morgan Патриция Векслер (Patricia Wexler). Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам. "Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем, что иск не имеет оснований", - приводит слова Векслер канал CNBC. Пресс-секретарь JPMorgan также отметила, что банк закрывает счета, потому что они создают для него юридический или нормативный риск. "Мы просили как нынешнюю, так и предыдущие администрации изменить правила и нормативные требования, которые ставят нас в такое положение, и мы поддерживаем усилия администрации по предотвращению использования банковской системы в качестве оружия", - сказала она. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
23:49 22.01.2026
 
JPMorgan не считает обоснованным иск Трампа в отношении банка

Векслер: иск Трампа против банка JPMorgan не имеет оснований

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Alex Brandon
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JPMorgan Chase & Co. считает, что иск президента США Дональда Трампа против банка не имеет оснований, заявила представительница JP Morgan Патриция Векслер (Patricia Wexler).
Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам.
"Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем, что иск не имеет оснований", - приводит слова Векслер канал CNBC.
Пресс-секретарь JPMorgan также отметила, что банк закрывает счета, потому что они создают для него юридический или нормативный риск.
"Мы просили как нынешнюю, так и предыдущие администрации изменить правила и нормативные требования, которые ставят нас в такое положение, и мы поддерживаем усилия администрации по предотвращению использования банковской системы в качестве оружия", - сказала она.
Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.
 
