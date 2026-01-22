https://1prime.ru/20260122/tramp-866805349.html

JPMorgan не считает обоснованным иск Трампа в отношении банка

JPMorgan не считает обоснованным иск Трампа в отношении банка - 22.01.2026, ПРАЙМ

JPMorgan не считает обоснованным иск Трампа в отношении банка

Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JPMorgan Chase & Co. считает, что иск президента США Дональда Трампа против банка не имеет оснований, заявила | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T23:49+0300

2026-01-22T23:49+0300

2026-01-22T23:49+0300

финансы

банки

сша

дональд трамп

fox news

cnbc

bank of america

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367704_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1d1cbfafdbbbe4975dd124a5f7d307b5.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Один из крупнейших инвестбанков мира, американский JPMorgan Chase & Co. считает, что иск президента США Дональда Трампа против банка не имеет оснований, заявила представительница JP Morgan Патриция Векслер (Patricia Wexler). Ранее телеканал Fox News сообщил, что Трамп подает иск на банк JP Morgan Chase и его гендиректора Джейми Даймона на сумму 5 миллиардов долларов, обвиняя учреждение в отказе от обслуживания американского лидера по политическим причинам. "Хотя мы сожалеем, что президент Трамп подал на нас в суд, мы считаем, что иск не имеет оснований", - приводит слова Векслер канал CNBC. Пресс-секретарь JPMorgan также отметила, что банк закрывает счета, потому что они создают для него юридический или нормативный риск. "Мы просили как нынешнюю, так и предыдущие администрации изменить правила и нормативные требования, которые ставят нас в такое положение, и мы поддерживаем усилия администрации по предотвращению использования банковской системы в качестве оружия", - сказала она. Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году. Это один из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. Входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и Wells Fargo.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, сша, дональд трамп, fox news, cnbc, bank of america