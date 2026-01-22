Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
нефть, венесуэла
Нефть, ВЕНЕСУЭЛА
11:31 22.01.2026
 
Венесуэльский эксперт оценил запасы золота, железа и РЗМ

Сутерланд: Венесуэла обладает значительными запасами золота, железа и РЗМ

© РИА Новости . Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкФлаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Флаг на здании Национальной ассамблеи Венесуэлы в Каракасе. Архивное фото
© РИА Новости . Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОНТЕВИДЕО, 22 янв - ПРАЙМ. Венесуэла обладает значительными запасами золота, железа, а также редкоземельных металлов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, потенциальные объемы запасов подсчитал для РИА Новости венесуэльский экономист, профессор Центрального университета Венесуэлы Мануэль Сутерланд.
"США в первую очередь сосредоточены на нефти. Но были некоторые идеи о проведении разведочных работ и исследований для оценки потенциала добычи редкоземельных элементов и других минералов, таких как золото, алмазы, колтан", - отметил он.
По данным эксперта, Венесуэла обладает запасами приблизительно в 3 тысячи тонн золота. "Проблема заключается в том, что добыча золота ведется крайне неорганизованно, агрессивно по отношению к окружающей среде, также существуют мафиозные и криминальные организации, которые добывают этот минерал опасным способом", - пояснил Сутерланд.
Так называемая Оринокская горнодобывающая дуга, расположенная в штате Боливар на юго-востоке страны, является одним из важнейших месторождений на континенте, добавил он. Там также добываются алмазы, кварц, колтан, железо и бокситы.
"Нет достоверных данных об уровне содержания редкоземельных элементов в Венесуэле, а также о доступных методах их измерения и количестве", - отметил Сутерланд.
Вместе с тем, по его словам, известно о высокой концентрации запасов никеля и кобальта, критически важных для производства литиевых батарей; неодима и празеодима, используемых в мощных магнитах; лантана, применяемого в высокоточных объективах фотоаппаратов и батареях, и иттрия, используемого в сверхпроводниках и лазерной технике.
Также в Венесуэле есть торий, считающийся ядерным топливом будущего, и колтан, так называемое "голубое золото", который используют в мобильных телефонах и космических аппаратах.
Эксперт отметил, что для получения редкоземельных металлов необходим особый процесс добычи. "Нынешние методы добычи очень примитивны, носят кустарный характер, и материалы, содержащие эти минералы в очень грубой форме, имеют относительно низкую цену", - посетовал он.
Кроме того, по оценке эксперта, на востоке Венесуэлы находятся около 45 миллиардов тонн железа, хотя "компании (в этом секторе - ред.) терпят убытки или закрываются". На юге страны добыча осложняется присутствием военизированных формирований, захвативших эти ресурсы.
"Это территория без автомагистралей, крупных дорог и инфраструктуры, и на ее реорганизацию потребуется очень много времени. Кроме того, необходима борьба с этими нерегулярными вооруженными группировками, что представляется довольно сложной задачей", - отметил собеседник агентства.
 
НефтьВЕНЕСУЭЛА
 
 
