https://1prime.ru/20260122/venesuela-866787019.html

Венесуэльский эксперт оценил запасы золота, железа и РЗМ

Венесуэльский эксперт оценил запасы золота, железа и РЗМ - 22.01.2026, ПРАЙМ

Венесуэльский эксперт оценил запасы золота, железа и РЗМ

Венесуэла обладает значительными запасами золота, железа, а также редкоземельных металлов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, потенциальные... | 22.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-22T11:31+0300

2026-01-22T11:31+0300

2026-01-22T11:31+0300

нефть

венесуэла

https://cdnn.1prime.ru/img/84187/22/841872256_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_370f684383f9e4d5ee4cee817bfcce45.jpg

МОНТЕВИДЕО, 22 янв - ПРАЙМ. Венесуэла обладает значительными запасами золота, железа, а также редкоземельных металлов, которые могут заинтересовать иностранных инвесторов, потенциальные объемы запасов подсчитал для РИА Новости венесуэльский экономист, профессор Центрального университета Венесуэлы Мануэль Сутерланд. "США в первую очередь сосредоточены на нефти. Но были некоторые идеи о проведении разведочных работ и исследований для оценки потенциала добычи редкоземельных элементов и других минералов, таких как золото, алмазы, колтан", - отметил он. По данным эксперта, Венесуэла обладает запасами приблизительно в 3 тысячи тонн золота. "Проблема заключается в том, что добыча золота ведется крайне неорганизованно, агрессивно по отношению к окружающей среде, также существуют мафиозные и криминальные организации, которые добывают этот минерал опасным способом", - пояснил Сутерланд. Так называемая Оринокская горнодобывающая дуга, расположенная в штате Боливар на юго-востоке страны, является одним из важнейших месторождений на континенте, добавил он. Там также добываются алмазы, кварц, колтан, железо и бокситы. "Нет достоверных данных об уровне содержания редкоземельных элементов в Венесуэле, а также о доступных методах их измерения и количестве", - отметил Сутерланд. Вместе с тем, по его словам, известно о высокой концентрации запасов никеля и кобальта, критически важных для производства литиевых батарей; неодима и празеодима, используемых в мощных магнитах; лантана, применяемого в высокоточных объективах фотоаппаратов и батареях, и иттрия, используемого в сверхпроводниках и лазерной технике. Также в Венесуэле есть торий, считающийся ядерным топливом будущего, и колтан, так называемое "голубое золото", который используют в мобильных телефонах и космических аппаратах. Эксперт отметил, что для получения редкоземельных металлов необходим особый процесс добычи. "Нынешние методы добычи очень примитивны, носят кустарный характер, и материалы, содержащие эти минералы в очень грубой форме, имеют относительно низкую цену", - посетовал он. Кроме того, по оценке эксперта, на востоке Венесуэлы находятся около 45 миллиардов тонн железа, хотя "компании (в этом секторе - ред.) терпят убытки или закрываются". На юге страны добыча осложняется присутствием военизированных формирований, захвативших эти ресурсы. "Это территория без автомагистралей, крупных дорог и инфраструктуры, и на ее реорганизацию потребуется очень много времени. Кроме того, необходима борьба с этими нерегулярными вооруженными группировками, что представляется довольно сложной задачей", - отметил собеседник агентства.

венесуэла

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, венесуэла