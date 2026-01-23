https://1prime.ru/20260123/atory-866811039.html
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россияне интересуются поездками в КНДР, несмотря на своеобразность таких путешествий, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Если есть страна, которая кажется инопланетной - это Северная Корея. Многие наши туристы очень хотят там побывать. И та маленькая лазейка, та форточка, которая появилась у наших интересующихся путешественников – позволяет удовлетворить это любопытство", - сказала Ломидзе.
Она напомнила, что такие туры предлагают всего несколько туроператоров, потому что они должны быть верифицированы и уполномочены со стороны КНДР.
"Но надо понимать, что путешествия там своеобразные – в составе группы в сопровождении местного сотрудника. Спрос на такие поездки нельзя назвать высоким, однако заинтересованные туристы есть", - добавила глава АТОР.
