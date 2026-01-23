Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/atory-866811039.html
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР - 23.01.2026, ПРАЙМ
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР
Россияне интересуются поездками в КНДР, несмотря на своеобразность таких путешествий, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:48+0300
2026-01-23T04:48+0300
туризм
бизнес
россия
кндр
атор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866811039.jpg?1769132898
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россияне интересуются поездками в КНДР, несмотря на своеобразность таких путешествий, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Если есть страна, которая кажется инопланетной - это Северная Корея. Многие наши туристы очень хотят там побывать. И та маленькая лазейка, та форточка, которая появилась у наших интересующихся путешественников – позволяет удовлетворить это любопытство", - сказала Ломидзе. Она напомнила, что такие туры предлагают всего несколько туроператоров, потому что они должны быть верифицированы и уполномочены со стороны КНДР. "Но надо понимать, что путешествия там своеобразные – в составе группы в сопровождении местного сотрудника. Спрос на такие поездки нельзя назвать высоким, однако заинтересованные туристы есть", - добавила глава АТОР.
кндр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, россия, кндр, атор
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КНДР, АТОР
04:48 23.01.2026
 
АТОР: россияне интересуются поездками в КНДР

Глава АТОР Ломидзе: россияне интересуются поездками в КНДР

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россияне интересуются поездками в КНДР, несмотря на своеобразность таких путешествий, заявила в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Если есть страна, которая кажется инопланетной - это Северная Корея. Многие наши туристы очень хотят там побывать. И та маленькая лазейка, та форточка, которая появилась у наших интересующихся путешественников – позволяет удовлетворить это любопытство", - сказала Ломидзе.
Она напомнила, что такие туры предлагают всего несколько туроператоров, потому что они должны быть верифицированы и уполномочены со стороны КНДР.
"Но надо понимать, что путешествия там своеобразные – в составе группы в сопровождении местного сотрудника. Спрос на такие поездки нельзя назвать высоким, однако заинтересованные туристы есть", - добавила глава АТОР.
 
ТуризмБизнесРОССИЯКНДРАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала