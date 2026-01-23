Владелец холдинга CSG стал богатейшим человеком в оборонной отрасли

https://1prime.ru/20260123/blumberg-866848591.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Владелец чешского оборонного холдинга Czechoslovak Group AS (CSG) Михал Стрнад (Michal Strnad) стал богатейшим человеком в отрасли, сообщило агентство Блумберг. В пятницу CSG провела первичное публичное размещение акций на бирже в Амстердаме. По итогам первого дня торгов акции компании подскочили в цене на 31,4%. Таким образом, компании удалось привлечь 3,3 миллиарда долларов, отмечает Блумберг. Согласно данным Bloomberg Billionnaire Index (BBI), после проведения IPO CSG состояние Стрнада выросло вдвое - до 36,9 миллиарда долларов, что составляет около 10% чешской экономики. Таким образом, указывает агентство, Стрнад стал богатейшим в мире предпринимателем в оборонном секторе. Он также занял третье место в рейтинге самых богатых людей мира в возрасте до 40 лет, добавляет Блумберг со ссылкой на данные BBI. Как добавляет агентство, CSG является ключевым поставщиком боеприпасов и бронетехники на Украину.

