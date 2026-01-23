https://1prime.ru/20260123/donbass-866826077.html

Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса

2026-01-23T13:15+0300

спецоперация на украине

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий. Ранее Песков заявил, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов. "По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий. В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.

2026

