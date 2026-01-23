Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса - 23.01.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:15+0300
2026-01-23T13:15+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859970941_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_70e026f107ca66af2e94aeed8859963f.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий. Ранее Песков заявил, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов. "По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий. В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.
13:15 23.01.2026
 
© РИА Новости . Валерий МельниковРазрушенный обстрелами дом в Донецке
Разрушенный обстрелами дом в Донецке - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Разрушенный обстрелами дом в Донецке. Архивное фото
© РИА Новости . Валерий Мельников
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий.
Ранее Песков заявил, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов.
"По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий. В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.
 
