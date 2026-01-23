https://1prime.ru/20260123/donbass-866826077.html
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса - 23.01.2026, ПРАЙМ
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:15+0300
2026-01-23T13:15+0300
2026-01-23T13:15+0300
спецоперация на украине
россия
финансы
рф
сша
донбасс
дмитрий песков
владимир путин
замороженные российские активы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859970941_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_70e026f107ca66af2e94aeed8859963f.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил слова главы государства Владимира Путина, что часть средств из замороженных в США активов РФ может быть направлена на восстановление пострадавших в ходе СВО территорий. Ранее Песков заявил, что российские активы, замороженные в США, составляют чуть меньше 5 миллиардов долларов. "По остальным деньгам из этой суммы, упомянутой мной, Путин также сказал, что они могут быть потрачены на восстановление территорий, пострадавших в результате боевых действий. В этом контексте могу сейчас сказать одно: территории, которые находятся на Донбассе, действительно, значительно пострадали в ходе боевых действий", - сказал Песков.
рф
сша
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1a/859970941_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_50ef9a038aa758c13da99a6359ba679f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, сша, донбасс, дмитрий песков, владимир путин, замороженные российские активы
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Финансы, РФ, США, ДОНБАСС, Дмитрий Песков, Владимир Путин, замороженные российские активы
Часть замороженных в США активов могут направить на восстановление Донбасса
Песков: часть замороженных в США активов РФ могут направить на восстановление Донбасса