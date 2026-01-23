Евродепутат предложила вернуть золотые резервы Германии из США
© flickr.com / fdecomiteФлаг Германии
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала вернуть в Германию хранящиеся в США золотые резервы на фоне политики президента США Дональда Трампа.
"В условиях растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политики президента США Трампа более недопустимо, что около 37% золотых резервов Германии, более 1230 тонн, находятся в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке",- заявила Штрак-Циммерман в интервью изданию Spiegel.
Как считает Штрак-Циммерман, во времена холодной войны хранение значительной части национальных активов в США имело смысл, но геополитическая ситуация коренным образом изменилась. Она подчеркнула, что само по себе доверие к надежности трансатлантических партнеров не может заменить экономический суверенитет и суверенитет в сфере безопасности.
"В связи с этим я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в страну... Бундесбанк и министерство финансов обязаны представить прозрачную оценку рисков, которая бы различала политические и юридические риски хранения золота за рубежом. Бундестаг должен провести внеочередное заседание для обсуждения будущего наших резервов и того, как обеспечить нашу экономическую независимость", - сказала Штрак-Циммерман.
В среду на полях форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.