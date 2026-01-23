https://1prime.ru/20260123/flag-germanii-866822667.html

Евродепутат предложила вернуть золотые резервы Германии из США

Евродепутат предложила вернуть золотые резервы Германии из США

экономика

мировая экономика

сша

германия

гренландия

дональд трамп

марк рютте

нато

бундесбанк

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Председатель подкомитета по безопасности и обороне Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман призвала вернуть в Германию хранящиеся в США золотые резервы на фоне политики президента США Дональда Трампа. "В условиях растущей глобальной неопределенности и непредсказуемой политики президента США Трампа более недопустимо, что около 37% золотых резервов Германии, более 1230 тонн, находятся в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке",- заявила Штрак-Циммерман в интервью изданию Spiegel. Как считает Штрак-Циммерман, во времена холодной войны хранение значительной части национальных активов в США имело смысл, но геополитическая ситуация коренным образом изменилась. Она подчеркнула, что само по себе доверие к надежности трансатлантических партнеров не может заменить экономический суверенитет и суверенитет в сфере безопасности. "В связи с этим я призываю федеральное правительство как можно скорее представить четкий график полного возвращения золотых резервов Германии в страну... Бундесбанк и министерство финансов обязаны представить прозрачную оценку рисков, которая бы различала политические и юридические риски хранения золота за рубежом. Бундестаг должен провести внеочередное заседание для обсуждения будущего наших резервов и того, как обеспечить нашу экономическую независимость", - сказала Штрак-Циммерман. Ранее глава Центра исследований экономики Европы Ахим Вамбах заявил агентству Рейтер, что Германии следует проанализировать зависимости, которые складываются ввиду хранения золотовалютных резервов в США. Германия располагает вторыми по величине золотыми резервами в мире в 3,35 тысячи тонн. В среду на полях форума в Давосе президент США Дональд Трамп заявил, что не может представить себе сценария, при котором США стали бы воевать с Данией - страной-партнером Соединенных Штатов по НАТО - из-за Гренландии. Он уточнил, что сейчас обсуждается долгосрочная сделка по острову, назвав сроком ее действия вечность. Президент США также отмечал, что по итогам его встречи с генсеком НАТО Марком Рютте была разработана основа будущего соглашения в отношении Гренландии.

сша

германия

гренландия

2026

