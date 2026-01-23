МЭА оценило рост спроса на газ в мире в 2025 году

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Спрос на газ в мире в 2025 году вырос менее чем на 1%, до отметки около 4,29 триллиона кубометров, причем рост пришелся на Европу и Северную Америку, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Рост спроса на природный газ в 2025 году после относительно сильного роста в 2024 году значительно замедлился. Предварительные данные показывают, что в 2025 году спрос на природный газ в мире вырос менее чем на 1%", - говорится в отчете. Согласно приложенным материалам, спрос на газ в мире в прошлом году составил почти 4,29 триллиона кубометров. Уточняется, что рост показателя в основном обусловлен спросом в Европе (включая Турцию) и Северной Америке. Спрос на природный газ в Азии оставался сдержанным, а в Евразии (регион включает Армению, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан) сократился. Рост в европейском регионе стал самым большим с 2021 года - 3% (около 12 миллиардов кубометров). Это частично обусловлено сравнительно более холодной погодой и более интенсивным использованием газа в энергосекторе на фоне снижения выработки энергии из возобновляемых источников. В Северной Америке потребление природного газа увеличилось примерно на 1%, в основном за счет более холодной зимы. Спрос на газ в Азии в прошлом году замедлился до самого низкого уровня с 2022 года и остался близким к уровню 2024 года, уточняется в отчете. В Китае сдержанный спрос на газ в сочетании с продолжающимся ростом внутренней добычи и увеличением поставок по "Силе Сибири" из России привел к резкому сокращению импорта СПГ - на 14% по сравнению с 2024 годом. Наконец, в Евразии спрос на газ снизился примерно на 2% на фоне мягких зимних погодных условий в России. Совокупный спрос в Африке и на Ближнем Востоке вырос примерно на 2,5%, говорится в отчете.
© РИА Новости . Алексей ВитвицкийТрубопровод для транспортировки газа
Трубопровод для транспортировки газа - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Трубопровод для транспортировки газа. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году
