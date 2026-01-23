Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: Куба пока не имеет альтернативы поставкам нефти из Венесуэлы - 23.01.2026, ПРАЙМ
СМИ: Куба пока не имеет альтернативы поставкам нефти из Венесуэлы
2026-01-23T01:01+0300
2026-01-23T01:01+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
куба
венесуэла
сша
дональд трамп
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Куба пока не располагает полноценной альтернативой поставкам нефти из Венесуэлы: развитие возобновляемых источников энергии и собственная добыча углеводородов не покрывают потребности страны, утверждает газета "Известия", ссылаясь на осведомленный кубинский источник. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров. "Сейчас у нас (у Кубы - ред.) действительно серьезные проблемы с нефтью. Именно по этой причине у нас так много проблем с электроснабжением, с нехваткой топлива", - приводит газета слова местного источника. По утверждениям собеседника "Известий", Кубе невыгодно покупать нефть у России или ОАЭ, поскольку поставщики находятся далеко и это увеличивает стоимость контрактов. Кроме того, электроэнергетическая система Кубы сильно изношена, многие электростанции, построенные десятилетиями назад, не получали достаточного технического обслуживания, а люди спасаются от блэкаутов персональными солнечными панелями. "Жители активно устанавливают их в своих домах, что позволяет им частично выходить из общей электросети и не зависеть полностью от нее. У нас круглый год много солнца, и солнечные панели могут сразу начать вырабатывать электричество, заменяя тем самым дорогостоящие нефтяные импортные поставки", - добавил он. Кубинский профессор Павель Алеман в комментарии РИА Новости ранее отмечал, что приостановка поставок венесуэльской нефти на Кубу, о которой заявлял Трамп, может усилить краткосрочные риски для острова, но также и открыть для него новые возможности по диверсификации энергетики и внешнеэкономических связей.
01:01 23.01.2026
 
СМИ: Куба пока не имеет альтернативы поставкам нефти из Венесуэлы

"Известия": Куба пока не имеет альтернативы поставкам нефти из Венесуэлы

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Куба пока не располагает полноценной альтернативой поставкам нефти из Венесуэлы: развитие возобновляемых источников энергии и собственная добыча углеводородов не покрывают потребности страны, утверждает газета "Известия", ссылаясь на осведомленный кубинский источник.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльская нефть больше не будет поступать на Кубу, а также пригрозил мерами в отношении других стран, которые продолжат поставки топлива на остров.
"Сейчас у нас (у Кубы - ред.) действительно серьезные проблемы с нефтью. Именно по этой причине у нас так много проблем с электроснабжением, с нехваткой топлива", - приводит газета слова местного источника.
По утверждениям собеседника "Известий", Кубе невыгодно покупать нефть у России или ОАЭ, поскольку поставщики находятся далеко и это увеличивает стоимость контрактов. Кроме того, электроэнергетическая система Кубы сильно изношена, многие электростанции, построенные десятилетиями назад, не получали достаточного технического обслуживания, а люди спасаются от блэкаутов персональными солнечными панелями.
"Жители активно устанавливают их в своих домах, что позволяет им частично выходить из общей электросети и не зависеть полностью от нее. У нас круглый год много солнца, и солнечные панели могут сразу начать вырабатывать электричество, заменяя тем самым дорогостоящие нефтяные импортные поставки", - добавил он.
Кубинский профессор Павель Алеман в комментарии РИА Новости ранее отмечал, что приостановка поставок венесуэльской нефти на Кубу, о которой заявлял Трамп, может усилить краткосрочные риски для острова, но также и открыть для него новые возможности по диверсификации энергетики и внешнеэкономических связей.
 
