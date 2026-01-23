Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ пока не планирует вводить запрет на майнинг криптовалют в Хакасии и Красноярском крае, этот вопрос на контроле, заявил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко. "Мы держим этот вопрос на контроле вместе с губернатором, с сетевой организацией, с "Системным оператором". Пока он в ручном режиме у нас на рассмотрении и не планируется. В Красноярском крае аналогично", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что настаивает на необходимости ввести запрет на майнинг криптовалют в отдельных районах Хакасии и планирует продолжить обсуждение этого вопроса в феврале. В июне кабмин сообщал, что правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии.
17:31 23.01.2026
 
Минэнерго пока не планирует запрещать майнинг в Хакасии и Красноярском крае

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСтеллажи с фермами для майнинга криптовалют
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Минэнерго РФ пока не планирует вводить запрет на майнинг криптовалют в Хакасии и Красноярском крае, этот вопрос на контроле, заявил журналистам замминистра энергетики Петр Конюшенко.
"Мы держим этот вопрос на контроле вместе с губернатором, с сетевой организацией, с "Системным оператором". Пока он в ручном режиме у нас на рассмотрении и не планируется. В Красноярском крае аналогично", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов в интервью РИА Новости заявил, что настаивает на необходимости ввести запрет на майнинг криптовалют в отдельных районах Хакасии и планирует продолжить обсуждение этого вопроса в феврале.
В июне кабмин сообщал, что правкомиссия по энергетике решила не запрещать майнинг в Хакасии из-за отсутствия прогнозируемого дефицита электроэнергии.
Биткоин - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
В Госдуме предложили доработать майнинг криптовалют
21 января, 11:57
 
