https://1prime.ru/20260123/minenergo-866836428.html

Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии

Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии - 23.01.2026, ПРАЙМ

Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии

Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", в рамках которых было принято решение... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T16:48+0300

2026-01-23T16:48+0300

2026-01-23T16:48+0300

энергетика

россия

рф

центральная азия

душанбе

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1d/861469461_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f0d365fc459b4109f62938d3d54a99.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Замминистра энергетики РФ Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", в рамках которых было принято решение о создании рабочей группы по энергетике со странами Центральной Азии, сообщило Минэнерго РФ. "Минэнерго создаст рабочую группу по энергетике со странами Центральной Азии. Роман Маршавин принял участие в экспертных консультациях в формате "Центральная Азия – Россия", состоявшихся в МИД РФ", - говорится в сообщении. Отмечается, что на мероприятии были рассмотрены вопросы сотрудничества по реализации плана совместных действий на 2025-2027 годы, который был принят по итогам второго саммита "Центральная Азия - Россия" в Душанбе 9 октября, а также инициатив, выдвинутых в ходе мероприятия лидерами центральноазиатских стран. Кроме того, сообщается, что по итогам обсуждения было принято решение о создании рабочей группы по энергетике на уровне заместителей министров. Она позволит рассматривать вопросы взаимодействия по линии ТЭК в шестистороннем формате. Подчеркивается, что в состав рабочей группы войдут представители энергетических ведомств России, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана и Туркмении. "Участники рабочей группы будут заниматься системной работой по исполнению плана действий, одобренного главами государств", - приводятся в сообщении слова Маршавина.

https://1prime.ru/20260123/tsod-866831489.html

рф

центральная азия

душанбе

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, центральная азия, душанбе, мид рф