Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.12 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 59,76 доллара. Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай". "Это вызвало опасения по поводу военных действий, которые могут нарушить поставки сырья", - сообщают аналитики агентства Рейтер. Ранее в публикации Рейтер со ссылкой на экспертов отмечалось, что США часто увеличивают численность военных на Ближнем Востоке в моменты обострения региональной напряженности, передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.

