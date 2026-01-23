Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке - 23.01.2026
Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке
2026-01-23T09:32+0300
2026-01-23T09:32+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 9.12 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 59,76 доллара. Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай". "Это вызвало опасения по поводу военных действий, которые могут нарушить поставки сырья", - сообщают аналитики агентства Рейтер. Ранее в публикации Рейтер со ссылкой на экспертов отмечалось, что США часто увеличивают численность военных на Ближнем Востоке в моменты обострения региональной напряженности, передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.
09:32 23.01.2026
 
Мировые цены на нефть выросли из-за ситуации на Ближнем Востоке

Цена на нефть Brent выросла до $64,47 из-за обострения отношений между США и Ираном

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу утром растут, рынки опасаются сокращения поставок сырья на фоне возможного обострения отношений между США и Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 9.12 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent росла на 0,64% относительно предыдущего закрытия - до 64,47 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 59,76 доллара.
Рынки оценивают сообщение президента США Дональда Трампа о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай".
"Это вызвало опасения по поводу военных действий, которые могут нарушить поставки сырья", - сообщают аналитики агентства Рейтер.
Ранее в публикации Рейтер со ссылкой на экспертов отмечалось, что США часто увеличивают численность военных на Ближнем Востоке в моменты обострения региональной напряженности, передислокация войск может носить исключительно оборонительный характер.
 
