Цены на нефть Brent выросли до 65,11 доллара за баррель

2026-01-23T14:54+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

иран

дональд трамп

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть в пятницу ускорили рост до 1,7% в пятницу днем, инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. По состоянию на 14.38 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,64% относительно предыдущего закрытия - до 65,11 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,68%, до 60,36 доллара. Утром котировки нефти марок Brent и WTI росли примерно на 0,64% и 0,67% соответственно. Рынок следит за геополитической ситуацией в мире, в случае ухудшения которой могут возникнуть перебои мировых поставок нефти. Так, ранее в пятницу американский президент Дональд Трамп заявил, что корабли ВМС США "на всякий случай" движутся в сторону Ирана. В пятницу инвесторы также ожидают еженедельную статистику от американской нефтегазовой сервисной Baker Hughes Company по количеству действующих нефтяных буровых установок в США. За предыдущую неделю по 16 января их число выросло на одну - до 410 установок.

