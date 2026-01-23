Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/neft-866848441.html
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером - 23.01.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером
Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:58+0300
2026-01-23T21:58+0300
экономика
рынок
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.24 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,87% относительно предыдущего закрытия - до 65,9 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,86%, до 61,06 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в районе 2%. По итогам недели нефтяные котировки также готовятся оказаться в плюсе: с понедельника Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 3,6%. Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой в мире. "Суть в том, что геополитические новости по-прежнему многочисленны, а неопределенность остается исключительно высокой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.
https://1prime.ru/20260123/gaz-866847258.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, нефть, сша
Экономика, Рынок, Нефть, США
21:58 23.01.2026
 
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером

Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 3%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.24 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,87% относительно предыдущего закрытия - до 65,9 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,86%, до 61,06 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в районе 2%.
По итогам недели нефтяные котировки также готовятся оказаться в плюсе: с понедельника Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 3,6%. Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой в мире.
"Суть в том, что геополитические новости по-прежнему многочисленны, а неопределенность остается исключительно высокой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.
Газокомпрессорная станция - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%
20:43
 
ЭкономикаРынокНефтьСША
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала