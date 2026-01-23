https://1prime.ru/20260123/neft-866848441.html
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером - 23.01.2026, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером
Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T21:58+0300
2026-01-23T21:58+0300
2026-01-23T21:58+0300
экономика
рынок
нефть
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_e42c9f9d798da38f9b9dc663f4bf16aa.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.24 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,87% относительно предыдущего закрытия - до 65,9 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,86%, до 61,06 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в районе 2%. По итогам недели нефтяные котировки также готовятся оказаться в плюсе: с понедельника Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 3,6%. Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой в мире. "Суть в том, что геополитические новости по-прежнему многочисленны, а неопределенность остается исключительно высокой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.
https://1prime.ru/20260123/gaz-866847258.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861343277_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_6e8a4769d9c0c071e1d9d6a8086c8c0c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, нефть, сша
Экономика, Рынок, Нефть, США
Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером
Мировые цены на нефть ускорили темпы роста до 3%
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 21.24 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,87% относительно предыдущего закрытия - до 65,9 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,86%, до 61,06 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в районе 2%.
По итогам недели нефтяные котировки также готовятся оказаться в плюсе: с понедельника Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 3,6%. Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой в мире.
"Суть в том, что геополитические новости по-прежнему многочисленны, а неопределенность остается исключительно высокой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin).
В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США
. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 4%