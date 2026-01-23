Мировые цены на нефть ускорили рост в пятницу вечером

https://1prime.ru/20260123/neft-866848441.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером ускорили темпы роста до 3%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 21.24 мск цена мартовских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 2,87% относительно предыдущего закрытия - до 65,9 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,86%, до 61,06 доллара. Днем нефть обеих марок дорожала в районе 2%. По итогам недели нефтяные котировки также готовятся оказаться в плюсе: с понедельника Brent подорожал на 2,7%, WTI - на 3,6%. Инвесторы продолжают следить за геополитической обстановкой в мире. "Суть в том, что геополитические новости по-прежнему многочисленны, а неопределенность остается исключительно высокой", - приводит агентство Блумберг мнение аналитика CIBC Private Wealth Group Ребекки Бэбин (Rebecca Babin). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 января их число выросло на 1 - до 411 установок.

