Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза
2026-01-23T23:09+0300
энергетика
нефть
румыния
азербайджан
БАКУ, 23 янв – ПРАЙМ. Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в прошлом году увеличился в полтора раза, следует из отчета азербайджанской гостаможни. "Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 миллион 112 тысяч 55,58 тонн нефти на сумму 598 миллионов 454,15 тысячи долларов. Это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году. Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%", - говорится в отчете. Азербайджан в 2024 году экспортировал в Румынию около 742 тысяч тонн нефти.
