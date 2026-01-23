https://1prime.ru/20260123/neft-866849665.html

Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза

энергетика

нефть

румыния

азербайджан

БАКУ, 23 янв – ПРАЙМ. Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в прошлом году увеличился в полтора раза, следует из отчета азербайджанской гостаможни. "Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 миллион 112 тысяч 55,58 тонн нефти на сумму 598 миллионов 454,15 тысячи долларов. Это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году. Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%", - говорится в отчете. Азербайджан в 2024 году экспортировал в Румынию около 742 тысяч тонн нефти.

румыния

азербайджан

2026

