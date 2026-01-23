Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/neft-866849665.html
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза - 23.01.2026, ПРАЙМ
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза
Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в прошлом году увеличился в полтора раза, следует из отчета азербайджанской гостаможни. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:09+0300
2026-01-23T23:09+0300
энергетика
нефть
румыния
азербайджан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_cbd5382bb53d3683e20b968f356e997c.jpg
БАКУ, 23 янв – ПРАЙМ. Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в прошлом году увеличился в полтора раза, следует из отчета азербайджанской гостаможни. "Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 миллион 112 тысяч 55,58 тонн нефти на сумму 598 миллионов 454,15 тысячи долларов. Это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году. Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%", - говорится в отчете. Азербайджан в 2024 году экспортировал в Румынию около 742 тысяч тонн нефти.
https://1prime.ru/20260121/pashinyan-866761521.html
румыния
азербайджан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/12/864672587_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7fc007d784988c6b8332f9335589507d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, румыния, азербайджан
Энергетика, Нефть, РУМЫНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН
23:09 23.01.2026
 
Азербайджан увеличил экспорт нефти в Румынию в 2025 году в полтора раза

Гостаможня: экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в 2025 году вырос в 1,5 раза

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка на месторождении нефти
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Нефтяной станок-качалка на месторождении нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
БАКУ, 23 янв – ПРАЙМ. Экспорт нефти из Азербайджана в Румынию в прошлом году увеличился в полтора раза, следует из отчета азербайджанской гостаможни.
"Азербайджан в 2025 году экспортировал в Румынию 1 миллион 112 тысяч 55,58 тонн нефти на сумму 598 миллионов 454,15 тысячи долларов. Это соответственно в 1,5 раза и на 36,7% больше, чем в 2024 году. Доля нефти, экспортированной в Румынию, в общем объеме экспорта нефти из Азербайджана составила 4,8%", - говорится в отчете.
Азербайджан в 2024 году экспортировал в Румынию около 742 тысяч тонн нефти.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Энергосистемы Армении и Азербайджана будут объединены, заявил Пашинян
21 января, 18:23
 
ЭнергетикаНефтьРУМЫНИЯАЗЕРБАЙДЖАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала