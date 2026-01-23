Мосбиржа предоставит возможность размещения ОФЗ в юанях на аукционах

https://1prime.ru/20260123/ofz-866816613.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в марте предоставить Минфину России техническую возможность по размещению облигаций федерального займа, номинированных в юанях, на аукционах, что позволит выбирать формат размещения таких бумаг, рассказал РИА Новости директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков. "Обычно все новые типы ОФЗ Минфин размещает с помощью книги заявок, что позволяет сформировать максимально диверсифицированный пул инвесторов и обеспечить правильный прайсинг. Букбилдер Московской биржи обеспечивает наиболее качественное решение данной задачи. Поэтому составление обеих дебютных книг для выпусков ОФЗ в юанях проходило в букбилдере", - рассказал он. "Московская биржа планирует предоставить техническую возможность размещать юаневые ОФЗ на аукционах в марте 2026 года. Это позволит выбирать формат размещения таких бумаг – на аукционе или путем сбора книги в букбилдере", - добавил Шевеленков. Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Сбор книги заявок проводился в букбилдере Московской биржи. Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно. Сервис "Букбилдер" представляет собой цифровую платформу для автоматизации и упрощения процедуры сбора книги заявок при размещении облигаций на Московской бирже.
