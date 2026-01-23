Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мосбиржа предоставит возможность размещения ОФЗ в юанях на аукционах - 23.01.2026
Мосбиржа предоставит возможность размещения ОФЗ в юанях на аукционах
рынок, финансы, минфин, мосбиржа, минфин, офз
Экономика, Рынок, Финансы, Минфин, Мосбиржа, МИНФИН, ОФЗ
08:39 23.01.2026 (обновлено: 08:40 23.01.2026)
 
Мосбиржа предоставит возможность размещения ОФЗ в юанях на аукционах

Мосбиржа в марте предоставит возможность размещения ОФЗ в юанях на аукционах

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Московская биржа. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Московская биржа планирует в марте предоставить Минфину России техническую возможность по размещению облигаций федерального займа, номинированных в юанях, на аукционах, что позволит выбирать формат размещения таких бумаг, рассказал РИА Новости директор рынка облигаций Московской биржи Глеб Шевеленков.
"Обычно все новые типы ОФЗ Минфин размещает с помощью книги заявок, что позволяет сформировать максимально диверсифицированный пул инвесторов и обеспечить правильный прайсинг. Букбилдер Московской биржи обеспечивает наиболее качественное решение данной задачи. Поэтому составление обеих дебютных книг для выпусков ОФЗ в юанях проходило в букбилдере", - рассказал он.
"Московская биржа планирует предоставить техническую возможность размещать юаневые ОФЗ на аукционах в марте 2026 года. Это позволит выбирать формат размещения таких бумаг – на аукционе или путем сбора книги в букбилдере", - добавил Шевеленков.
Минфин в декабре разместил дебютные облигации федерального займа, номинированные в китайской валюте. Сбор книги заявок проводился в букбилдере Московской биржи.
Министерство разместило два выпуска облигаций совокупным объемом 20 миллиардов юаней. Объем размещения ОФЗ с погашением в феврале 2029 года составил 12 миллиардов юаней, с погашением в июне 2033 года - 8 миллиардов. Ставка полугодовых купонов установлена в размере 6% и 7% годовых соответственно.
Сервис "Букбилдер" представляет собой цифровую платформу для автоматизации и упрощения процедуры сбора книги заявок при размещении облигаций на Московской бирже.
 
