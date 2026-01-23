https://1prime.ru/20260123/parlament-866807410.html

Парламент Франции рассмотрит два предложения по вотумам недоверия

ПАРИЖ, 23 янв - ПРАЙМ. Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) рассмотрит в пятницу два предложения по вотумам недоверия, поданные парламентариями против правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню. Первое предложение о вотуме было подано депутатами от левой партии "Непокорившаяся Франция" и других левых политических сил, а второе – парламентариями от правой партии "Национальное объединение", фракцию которой в нижней палате возглавляет Марин Ле Пен. Депутат от "Непокорившейся Франции" Мануэль Бомпар заявил во вторник, что инициатива от его партии была подана совместно с левой партией зеленых "Экологи" и парламентской фракцией "Демократические и республиканские левые" (Gauche democrate et republicaine, GDR), объединяющей депутатов от французской коммунистической партии и других левых политических сил из заморских территорий республики. Глава правой партии "Союз правых за республику" Эрик Сьотти заявил, что предложение по вотуму недоверия от партии Ле Пен было подано совместно с парламентской группой его политической силы. В то же время глава левой Социалистической партии Оливье Фор заявил, что его партия не поддержит ни одно из предложений о вотумах недоверия, выдвинутых против кабмина Лекорню. Рассмотрение вотумов недоверия правительству, возглавляемому Лекорню, начнется в 9.00 по местному времени (11.00 мск). Для того, чтобы отправить правительство в отставку, предложение о вотуме недоверия должно набрать как минимум 289 голосов в рамках голосования в национальном собрании. Вотумы недоверия были поданы после того, как Лекорню принял решение задействовать статью 49.3 конституции страны для принятия законопроекта о бюджете на 2026 год в обход парламента. Парламент Франции не смог в срок, до конца декабря 2025 года, принять госбюджет на 2026 год из-за разногласий между политическими силами. В конце декабря президент страны Эммануэль Макрон подписал специальный закон для обеспечения непрерывности финансирования госинститутов в отсутствие нового бюджета. Лекорню принял 19 января решение воспользоваться статьей 49.3 французской конституции для того, чтобы принять госбюджет на 2026 год в обход парламента, несмотря на свои предыдущие обещания не использовать этот механизм. Правая и левая оппозиция уже пытались ранее отправить кабмин в отставку. Национальное собрание Франции 14 января отклонило обе выдвигавшиеся ранее инициативы по вынесению вотума недоверия правительству Лекорню от "Непокорившейся Франции" и от "Национального объединения".

