Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/primore-866810328.html
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали - 23.01.2026, ПРАЙМ
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали
Медики за ночь стабилизировали состояние всех четырех госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье, сообщил министр здравоохранения Приморского края... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:15+0300
2026-01-23T04:15+0300
здоровье
бизнес
общество
приморье
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866810328.jpg?1769130900
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - ПРАЙМ. Медики за ночь стабилизировали состояние всех четырех госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье, сообщил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов. В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, также пострадали еще четыре автомобиля. В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным регионального минздрава на утро пятницы, пострадавших пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет. "Посмотрели пациентов, пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. За ночь удалось стабилизировать состояние всех четырех пострадавших", - сказал министр, чей комментарий журналистам предоставили в региональном правительстве. Он отметил, что ночью прооперировали двух пациентов. Решено, что все пациенты должны быть переведены в медучреждение третьего уровня - больницу, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь.
приморье
китай
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
здоровье, бизнес, общество , приморье, китай, кнр
Здоровье, Бизнес, Общество , Приморье, КИТАЙ, КНР
04:15 23.01.2026
 
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали

Медики стабилизировали состояние четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - ПРАЙМ. Медики за ночь стабилизировали состояние всех четырех госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье, сообщил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, также пострадали еще четыре автомобиля. В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным регионального минздрава на утро пятницы, пострадавших пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.
"Посмотрели пациентов, пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. За ночь удалось стабилизировать состояние всех четырех пострадавших", - сказал министр, чей комментарий журналистам предоставили в региональном правительстве.
Он отметил, что ночью прооперировали двух пациентов. Решено, что все пациенты должны быть переведены в медучреждение третьего уровня - больницу, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь.
 
ЗдоровьеБизнесОбществоПриморьеКИТАЙКНР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала