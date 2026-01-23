https://1prime.ru/20260123/primore-866810328.html
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали - 23.01.2026, ПРАЙМ
Состояние всех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье стабилизировали
Медики за ночь стабилизировали состояние всех четырех госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье, сообщил министр здравоохранения Приморского края... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T04:15+0300
ВЛАДИВОСТОК, 23 янв - ПРАЙМ. Медики за ночь стабилизировали состояние всех четырех госпитализированных после ДТП с туравтобусом в Приморье, сообщил министр здравоохранения Приморского края Евгений Шестопалов.
В четверг на трассе в районе Барабаша Хасанского района Приморья произошло масштабное ДТП с участием туристического автобуса и большегруза, также пострадали еще четыре автомобиля. В попавшем в ДТП автобусе в Приморье находились 14 российских туристов и пять граждан КНР. Трое россиян, в том числе водитель автобуса, погибли. По данным регионального минздрава на утро пятницы, пострадавших пятеро, трое из них в тяжелом состоянии, один отпущен на амбулаторное лечение. В администрации Хасанского округа РИА Новости сообщали, что среди пострадавших граждан КНР нет.
"Посмотрели пациентов, пациенты находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. За ночь удалось стабилизировать состояние всех четырех пострадавших", - сказал министр, чей комментарий журналистам предоставили в региональном правительстве.
Он отметил, что ночью прооперировали двух пациентов. Решено, что все пациенты должны быть переведены в медучреждение третьего уровня - больницу, оказывающую специализированную, в том числе высокотехнологичную медпомощь.
