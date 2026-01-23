https://1prime.ru/20260123/putin-866845832.html
Путин отметил важность коммуникации власти и бизнеса
2026-01-23T19:31+0300
2026-01-23T19:31+0300
2026-01-23T19:31+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совместная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса важна для достижения общего и очень нужного России результата, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу, в преддверии отмечаемого 25 января Дня студента, приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Там в режиме видеоконференции Путин принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине. "Нами принято решение продлить эту программу (создания кампусов мирового уровня - ред.) и на будущее. Здесь, конечно, такой синергический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата", - сказал Путин. Президент поздравил руководство и студентов Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где в пятницу открылись новые объекты в рамках создания таких кампусов. "Это не просто общежития в традиционном смысле этого слова. Это часть пространства и для продолжения образования, отдыха, занятий спортом, физической культуры. Это то, что создаёт условия для получения знаний и дальнейшего их применения в практической жизни", - добавил он. Также Путин поблагодарил руководство регионов за сопровождение подобных проектов и за результаты проделанной работы. В заключение президент поздравил всех российских студентов, профессоров, преподавателей институтов, колледжей и других учебных заведений с приближающимся Днем студента.
