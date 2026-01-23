https://1prime.ru/20260123/putin-866845832.html

Путин отметил важность коммуникации власти и бизнеса

Путин отметил важность коммуникации власти и бизнеса - 23.01.2026, ПРАЙМ

Путин отметил важность коммуникации власти и бизнеса

Совместная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса важна для достижения общего и очень нужного России результата, подчеркнул президент РФ... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T19:31+0300

2026-01-23T19:31+0300

2026-01-23T19:31+0300

экономика

россия

бизнес

рф

екатеринбург

калининград

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866842289_0:142:3138:1907_1920x0_80_0_0_b0620f336297d17498869f0bb47a94af.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совместная работа федерального центра, региональных властей и бизнеса важна для достижения общего и очень нужного России результата, подчеркнул президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу, в преддверии отмечаемого 25 января Дня студента, приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ). Там в режиме видеоконференции Путин принял участие в открытии новых объектов университетских кампусов в Екатеринбурге, Калининграде и на Сахалине. "Нами принято решение продлить эту программу (создания кампусов мирового уровня - ред.) и на будущее. Здесь, конечно, такой синергический эффект от совместной работы правительства Российской Федерации, федерального центра, регионов и представителей заинтересованного бизнеса чрезвычайно важен для конечного, общего, очень нужного стране результата", - сказал Путин. Президент поздравил руководство и студентов Уральского федерального университета, Сахалинского государственного университета и Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, где в пятницу открылись новые объекты в рамках создания таких кампусов. "Это не просто общежития в традиционном смысле этого слова. Это часть пространства и для продолжения образования, отдыха, занятий спортом, физической культуры. Это то, что создаёт условия для получения знаний и дальнейшего их применения в практической жизни", - добавил он. Также Путин поблагодарил руководство регионов за сопровождение подобных проектов и за результаты проделанной работы. В заключение президент поздравил всех российских студентов, профессоров, преподавателей институтов, колледжей и других учебных заведений с приближающимся Днем студента.

https://1prime.ru/20260123/putin-866837092.html

рф

екатеринбург

калининград

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, рф, екатеринбург, калининград, владимир путин