Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Роскачество проводит исследование противогололедных средств, представленных в рознице, для проверки отобрано 20 брендов с различным составом, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество проводит масштабное исследование противогололедных материалов (ПГМ), представленных в рознице. В исследование включены более 20 брендов из разных регионов России с различным составом: на основе хлорида натрия, кальция, магния и их комбинаций", - рассказали в организации.
Там также отметили, что поводом для проверки стали сильные снегопады этой зимой, во время которых используются реагенты для борьбы с гололедом. Кроме того, средства из розницы достаточно часто применяются за городом на дачных участках.
"Цель исследования - оценить не только эффективность средств (температурный режим работы, плавящая способность), но и их безопасность. Эксперты проверят, насколько материалы агрессивны к дорожному покрытию и металлам, а также обратят внимание на их потенциальное воздействие на обувь и лапы домашних животных", - подчеркнули в Роскачестве.
По итогам испытаний организация представит рейтинг, который поможет потребителям выбрать средство, сочетающее эффективность и максимальную безопасность для окружающей среды, инфраструктуры и здоровья.
"Результаты будут опубликованы на официальном сайте в ближайшее время", - заключили там.
