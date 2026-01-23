Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/roskachestvo-866813381.html
Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице
Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице - 23.01.2026, ПРАЙМ
Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице
Роскачество проводит исследование противогололедных средств, представленных в рознице, для проверки отобрано 20 брендов с различным составом, рассказали РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:46+0300
2026-01-23T06:46+0300
бизнес
экономика
россия
роскачество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866813381.jpg?1769139997
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Роскачество проводит исследование противогололедных средств, представленных в рознице, для проверки отобрано 20 брендов с различным составом, рассказали РИА Новости в организации. "Роскачество проводит масштабное исследование противогололедных материалов (ПГМ), представленных в рознице. В исследование включены более 20 брендов из разных регионов России с различным составом: на основе хлорида натрия, кальция, магния и их комбинаций", - рассказали в организации. Там также отметили, что поводом для проверки стали сильные снегопады этой зимой, во время которых используются реагенты для борьбы с гололедом. Кроме того, средства из розницы достаточно часто применяются за городом на дачных участках. "Цель исследования - оценить не только эффективность средств (температурный режим работы, плавящая способность), но и их безопасность. Эксперты проверят, насколько материалы агрессивны к дорожному покрытию и металлам, а также обратят внимание на их потенциальное воздействие на обувь и лапы домашних животных", - подчеркнули в Роскачестве. По итогам испытаний организация представит рейтинг, который поможет потребителям выбрать средство, сочетающее эффективность и максимальную безопасность для окружающей среды, инфраструктуры и здоровья. "Результаты будут опубликованы на официальном сайте в ближайшее время", - заключили там.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, роскачество
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Роскачество
06:46 23.01.2026
 
Роскачество провело исследование противогололедных средств в рознице

Роскачество проверит 20 брендов противогололедных средств, представленных в рознице

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Роскачество проводит исследование противогололедных средств, представленных в рознице, для проверки отобрано 20 брендов с различным составом, рассказали РИА Новости в организации.
"Роскачество проводит масштабное исследование противогололедных материалов (ПГМ), представленных в рознице. В исследование включены более 20 брендов из разных регионов России с различным составом: на основе хлорида натрия, кальция, магния и их комбинаций", - рассказали в организации.
Там также отметили, что поводом для проверки стали сильные снегопады этой зимой, во время которых используются реагенты для борьбы с гололедом. Кроме того, средства из розницы достаточно часто применяются за городом на дачных участках.
"Цель исследования - оценить не только эффективность средств (температурный режим работы, плавящая способность), но и их безопасность. Эксперты проверят, насколько материалы агрессивны к дорожному покрытию и металлам, а также обратят внимание на их потенциальное воздействие на обувь и лапы домашних животных", - подчеркнули в Роскачестве.
По итогам испытаний организация представит рейтинг, который поможет потребителям выбрать средство, сочетающее эффективность и максимальную безопасность для окружающей среды, инфраструктуры и здоровья.
"Результаты будут опубликованы на официальном сайте в ближайшее время", - заключили там.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРоскачество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала