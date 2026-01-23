https://1prime.ru/20260123/rynok-866846428.html

Российский рынок акций немного повысился перед выходными

Российский рынок акций немного повысился перед выходными - 23.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций немного повысился перед выходными

Российский рынок акций в основную сессию пятницы продемонстрировал сдержанную динамику и немного повысился по итогам торгов, следует из данных Московской биржи. | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T20:01+0300

2026-01-23T20:01+0300

2026-01-23T20:01+0300

экономика

рынок

торги

россия

сша

украина

ближний восток

мосбиржа

ртс

норникель

https://cdnn.1prime.ru/img/83707/68/837076826_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_4398ec43ccd2e0fe32de31933dd02d67.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы продемонстрировал сдержанную динамику и немного повысился по итогам торгов, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,33% - до 2777,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06%, до 1179,52 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1152,34 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,59%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,58%, РТС - на 4,15%. В боковике Российский рынок акций в пятницу пытался отыгрывать геополитические факторы. Однако этот фон остался неопределенным и волатильность рынка сжалась. "Российский рынок акций выглядит собранным. Общее движение спокойное, но это скорее внешняя картинка. Внутри индекса идет жесткая ротация, потому что инвесторы одновременно переваривают три потока сигналов — глобальный риск-аппетит, геополитику и российскую траекторию стоимости денег" - комментирует независимый финансовый эксперт Алексей Лерон. В частности, на Мосбирже подорожали бумаги "Норникеля" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,2%), "Ростелекома" (+1,6%), "Озона" (+1,1%). Подешевели бумаги "Новатэка" (-0,5%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Алросы" (-0,6%), "Циан" (-0,4%). Стоимость нефти к 19.38 мск росла на 2,7% - до 65,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,3% - до 98,1 пункта. Прогнозы Ключевым драйвером для рынка акций остается геополитика, полагает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "При позитивных сигналах ближайшая цель по индексу Мосбиржи – круглые 2800 пунктов, далее 2850-2860 пунктов, при негативе бенчмарк снова опустится к поддержке над 2700 пунктами. Прогноз на 26 января – 2700-2800 пунктов", - добавляет он. Базовый сценарий на ближайшую неделю — консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 2740–2830 пунктов с повышенной ролью новостей (геополитика, санкционные сигналы, инфляция/риторика ЦБ, корпоративные события), говорит Лерон. "Вверх рынок легче пойдет при стабилизации глобального фона и отсутствии неприятных сюрпризов по инфляции (тогда начнет работать переоценка стоимости денег и спрос на качественные истории). Движение вниз произойдет, если риски будут связаны не столько с сырьем, сколько с расширением риск-премии", - добавляет он. "Любой жесткий внешний сигнал (Украина/Ближний Восток/санкции) может быстро сжать ликвидность и вернуть инвестора в оборону", - заключил эксперт.

https://1prime.ru/20260123/ekonomika-866845370.html

сша

украина

ближний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, сша, украина, ближний восток, мосбиржа, ртс, норникель