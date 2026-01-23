Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США могут ввести морскую блокаду для прекращения импорта нефти на Кубу
ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями. По данным газеты, этот вариант продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри администрации США, а также поддерживает госсекретарь Марко Рубио. Источники подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако соответствующие предложения могут быть представлены Трампу в рамках более широкого пакета мер, направленных на смену власти на Кубе.
22:44 23.01.2026
 
СМИ: США могут ввести морскую блокаду для прекращения импорта нефти на Кубу

Politico: США рассматривают новые меры давления на власти Кубы, включая морскую блокаду

ВАШИНГТОН, 23 янв - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает новые меры давления на власти Кубы, включая возможность введения полной морской блокады для прекращения импорта нефти в страну, пишет в пятницу издание Politico со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
По данным газеты, этот вариант продвигают некоторые критики кубинского правительства внутри администрации США, а также поддерживает госсекретарь Марко Рубио.
Источники подчеркнули, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, однако соответствующие предложения могут быть представлены Трампу в рамках более широкого пакета мер, направленных на смену власти на Кубе.
Куба пока не имеет альтернативы поставкам нефти из Венесуэлы, пишут СМИ
01:01
 
ЭнергетикаМировая экономикаНефтьСШАКУБАДональд ТрампМарко Рубио
 
 
