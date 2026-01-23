https://1prime.ru/20260123/svo-866813219.html
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украина и США по вопросам украинского урегулирования теперь находятся в гораздо более разобщенном состоянии, чем США и Россия, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт", — рассказал эксперт.По его словам, это вызвано критическим положением украинских войск в зоне спецоперации. В существующих реалиях западная военная поддержка теряет свою эффективность, что приводит к нежеланию американцев растрачивать ресурсы впустую."Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. <…> И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. <…> Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.По данным издания Financial Times, недавние переговоры между США и Украиной закончились полным провалом, так как документы, обсуждавшиеся перед саммитом в Давосе, не были подписаны, что стало серьезным ударом по Зеленскому.
