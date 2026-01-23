Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20260123/svo-866813219.html
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО - 23.01.2026, ПРАЙМ
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО
Украина и США по вопросам украинского урегулирования теперь находятся в гораздо более разобщенном состоянии, чем США и Россия, заявил американский аналитик Марк | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T06:26+0300
2026-01-23T06:26+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
сша
украина
марко рубио
financial times
нато
вашингтон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b20d9f54e0bea59e8326efc1b0572ac.jpg
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украина и США по вопросам украинского урегулирования теперь находятся в гораздо более разобщенном состоянии, чем США и Россия, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале."Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт", — рассказал эксперт.По его словам, это вызвано критическим положением украинских войск в зоне спецоперации. В существующих реалиях западная военная поддержка теряет свою эффективность, что приводит к нежеланию американцев растрачивать ресурсы впустую."Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. &lt;…&gt; И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. &lt;…&gt; Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.По данным издания Financial Times, недавние переговоры между США и Украиной закончились полным провалом, так как документы, обсуждавшиеся перед саммитом в Давосе, не были подписаны, что стало серьезным ударом по Зеленскому.
https://1prime.ru/20260122/svo-866779065.html
https://1prime.ru/20260122/oreshnik-866781370.html
сша
украина
вашингтон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853273616_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4b999e5274fdcded5e9c3c3de051ef5a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, украина, марко рубио, financial times, нато, вашингтон
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, США, УКРАИНА, Марко Рубио, Financial Times, НАТО, ВАШИНГТОН
06:26 23.01.2026
 
"Сгорает за неделю": в США заявили о катастрофической ситуации в зоне СВО

Аналитик Слебода: расхождение взглядов Киева и Вашингтона на СВО достигло максимума

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкБоевая работа в зоне СВО
Боевая работа в зоне СВО - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Украина и США по вопросам украинского урегулирования теперь находятся в гораздо более разобщенном состоянии, чем США и Россия, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
"Я думаю, что в вопросе украинского кризиса больше проблем именно в отношениях между Киевом и Вашингтоном, чем между Вашингтоном и Москвой, просто потому что Россия выигрывает этот конфликт", — рассказал эксперт.
Александр Сырский - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2026
Решение Сырского по СВО удивило западных экспертов
Вчера, 03:49
По его словам, это вызвано критическим положением украинских войск в зоне спецоперации. В существующих реалиях западная военная поддержка теряет свою эффективность, что приводит к нежеланию американцев растрачивать ресурсы впустую.
"Как отметил Марко Рубио, ошибкой оказался момент, когда США отправили киевскому режиму систему Patriot. А неделю спустя Россия ее уничтожила. Это просто миллиард долларов, который сгорает за неделю. <…> И НАТО буквально ничего не может сделать прямо сейчас, чтобы существенно улучшить оборону киевского режима. Что бы они ни применили, Россия это просто уничтожит. <…> Наступление России продолжится и будет ускоряться в этом году. И существует вероятность того, что весь этот ущерб электроэнергетической, транспортной и железнодорожной инфраструктуре Украины будет иметь цепную реакцию", — подытожил Слебода.
По данным издания Financial Times, недавние переговоры между США и Украиной закончились полным провалом, так как документы, обсуждавшиеся перед саммитом в Давосе, не были подписаны, что стало серьезным ударом по Зеленскому.
Момент удара Орешником по украинским критическим объектам. Кадр видео
В США раскрыли потери Запада после удара "Орешником"
Вчера, 06:41
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаСШАУКРАИНАМарко РубиоFinancial TimesНАТОВАШИНГТОН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала