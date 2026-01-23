Рубль в начале торгов снизился к юаню

https://1prime.ru/20260123/torgi-866820824.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы символически слабеет к юаню, курс китайской валюты повышается на 1 копейку, до 10,84 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.00 мск растёт на 1 копейку по отношению к уровню предыдущего закрытия, до 10,84 рубля.

