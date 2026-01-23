Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа - 23.01.2026
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа
В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа
2026-01-23T09:27+0300
2026-01-23T09:53+0300
спецоперация на украине
европа
сша
украина
ес
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. США публично унижают Европу из-за ее нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative. "Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией", — говорится в публикации.В материале отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры."Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
09:27 23.01.2026 (обновлено: 09:53 23.01.2026)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
Президент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
© AP Photo / Evan Vucci
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. США публично унижают Европу из-за ее нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative.

"Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры.

"Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.

Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
Заголовок открываемого материала