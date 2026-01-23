https://1prime.ru/20260123/tramp-866819128.html

В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа

В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа - 23.01.2026, ПРАЙМ

В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа

США публично унижают Европу из-за ее нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative. "Почему администрация Трампа считает необходимым... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T09:27+0300

2026-01-23T09:27+0300

2026-01-23T09:53+0300

спецоперация на украине

европа

сша

украина

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866766009_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_c835b072af3e44cb4c987b676cf245dc.jpg

МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. США публично унижают Европу из-за ее нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative. "Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией", — говорится в публикации.В материале отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры."Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.

https://1prime.ru/20260123/koshkovich-866818827.html

https://1prime.ru/20260121/politika-866748723.html

европа

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, сша, украина, ес