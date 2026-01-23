В США сделали громкое заявление о России из-за решения Трампа
AC: США публично унижают Европу из-за ее нежелания переговоров с Россией
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп на Всемирном экономическом форуме в Давосе
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. США публично унижают Европу из-за ее нежелания вести переговоры с Россией, пишет American Conservative.
"Почему администрация Трампа считает необходимым публично отчитывать европейцев, как плохо ведущих себя слуг? Потому что европейцы не хотят слушать. Президент и его окружение неоднократно заявляли европейцам в недвусмысленных выражениях, что война на Украине должна закончиться и Европа должна найти какой-то способ жить в мире с Россией", — говорится в публикации.
В материале отмечается, что вместо этого европейцы используют все доступные средства, чтобы саботировать мирные переговоры.
"Их стратегия, по-видимому, заключается в том, чтобы попытаться продлить войну до 2029 года, когда к власти придет претендент от демократической партии и будет сражаться с русскими от имени европейцев", — пишет издание.
Позавчера во время выступления в Давосе, Трамп заявил, что Европа движется в неверном направлении. Он также раскритиковал ЕС и Великобританию за то, что те не используют имеющиеся у них природные ресурсы.
