В Венесуэле предложили реформировать органический закон об углеводородах
В Венесуэле предложили реформировать органический закон об углеводородах - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Венесуэле предложили реформировать органический закон об углеводородах
Частичная реформа органического закона Венесуэлы об углеводородах, которую в настоящий момент обсуждают депутаты Национальной ассамблеи, направлена на... | 23.01.2026, ПРАЙМ
МЕХИКО, 23 янв - ПРАЙМ. Частичная реформа органического закона Венесуэлы об углеводородах, которую в настоящий момент обсуждают депутаты Национальной ассамблеи, направлена на привлечение инвестиций и упрощение разработки ранее не освоенных нефтяных месторождений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. "В рамках нашего энергетического суверенитета этот закон направлен на адаптацию, направлен на привлечение инвестиций для разработки месторождений, которые никогда не эксплуатировались в Венесуэле, и чтобы эта добыча нефти была напрямую направлена на благополучие нашего народа", - сказала Родригес на встрече с сотрудниками министерства углеводородов, запись которой она опубликовала в своем Telegram-канале. Заместитель министра нефти Венесуэлы Паула Энао, в свою очередь, отметила, что предлагаемые изменения создают правовые условия для привлечения инвестиций и ускоренного развития нефтяных месторождений. По ее словам, страна располагает "огромными резервами, которые еще предстоит освоить", а реформа позволит направить выгоды от их разработки на повышение благосостояния населения. Ранее во время парламентских дебатов о реформе закона об углеводородах депутат Мигель Перес Абад подчеркнул необходимость обновления энергетического законодательства с учетом изменений мировой энергетической матрицы и технологического прогресса, которые не были учтены в законе, принятом почти 20 лет назад. Он рассказал, что подтвержденные запасы Венесуэлы в поясе реки Ориноко оцениваются в 270 миллиардов баррелей, при этом за десятилетия было освоено лишь около 2,8% этого ресурса. По оценке депутата, выступление которого показал телеканал VTV, для наращивания добычи и развития отрасли в ближайшие пять лет Венесуэле потребуется свыше 100 миллиардов долларов инвестиций, из которых около 80 - на бурение, добычу и распределение, еще порядка 20 миллиардов - на логистическую инфраструктуру, включая строительство нового порта. Он добавил, что реформа призвана создать прозрачную и предсказуемую правовую среду, которая позволит восстановить доверие международных инвесторов и обеспечить приток капитала в нефтяной сектор страны.
нефть, венесуэла
Энергетика, Нефть, Экономика, ВЕНЕСУЭЛА
03:56 23.01.2026
 
В Венесуэле предложили реформировать органический закон об углеводородах

Родригес: реформа закона Венесуэлы об углеводородах направлена на привлечение инвестиций

МЕХИКО, 23 янв - ПРАЙМ. Частичная реформа органического закона Венесуэлы об углеводородах, которую в настоящий момент обсуждают депутаты Национальной ассамблеи, направлена на привлечение инвестиций и упрощение разработки ранее не освоенных нефтяных месторождений, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес.
"В рамках нашего энергетического суверенитета этот закон направлен на адаптацию, направлен на привлечение инвестиций для разработки месторождений, которые никогда не эксплуатировались в Венесуэле, и чтобы эта добыча нефти была напрямую направлена на благополучие нашего народа", - сказала Родригес на встрече с сотрудниками министерства углеводородов, запись которой она опубликовала в своем Telegram-канале.
Заместитель министра нефти Венесуэлы Паула Энао, в свою очередь, отметила, что предлагаемые изменения создают правовые условия для привлечения инвестиций и ускоренного развития нефтяных месторождений. По ее словам, страна располагает "огромными резервами, которые еще предстоит освоить", а реформа позволит направить выгоды от их разработки на повышение благосостояния населения.
Ранее во время парламентских дебатов о реформе закона об углеводородах депутат Мигель Перес Абад подчеркнул необходимость обновления энергетического законодательства с учетом изменений мировой энергетической матрицы и технологического прогресса, которые не были учтены в законе, принятом почти 20 лет назад. Он рассказал, что подтвержденные запасы Венесуэлы в поясе реки Ориноко оцениваются в 270 миллиардов баррелей, при этом за десятилетия было освоено лишь около 2,8% этого ресурса.
По оценке депутата, выступление которого показал телеканал VTV, для наращивания добычи и развития отрасли в ближайшие пять лет Венесуэле потребуется свыше 100 миллиардов долларов инвестиций, из которых около 80 - на бурение, добычу и распределение, еще порядка 20 миллиардов - на логистическую инфраструктуру, включая строительство нового порта. Он добавил, что реформа призвана создать прозрачную и предсказуемую правовую среду, которая позволит восстановить доверие международных инвесторов и обеспечить приток капитала в нефтяной сектор страны.
 
Заголовок открываемого материала