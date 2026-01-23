https://1prime.ru/20260123/vino-866830480.html

Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России

Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России - 23.01.2026, ПРАЙМ

Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России

Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T15:11+0300

2026-01-23T15:11+0300

2026-01-23T15:11+0300

экономика

бизнес

россия

кабардино-балкария

краснодарский край

ленинградская область

вино

российское вино

вино россии

виноделие

https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e357745b57bfea70e0d1ef9ae7110ed.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в Краснодарском крае, следует из анализа РИА Новости статистических данных. Вино в прошлом году производило 18 регионов против 19 субъектов годом ранее. Выпуск виноградного вина полностью прекратился в Алтайском крае. Сильнее всего производство выросло в Кабардино-Балкарии - в 1,8 раза, до 984,4 тысячи декалитров. В тройку также пошли Ленинградская область и Дагестан, где выпуск вина подскочил на треть - до 3,9 миллиона и 2,2 миллиона декалитров соответственно. Еще примерно на четверть производство алкоголя из винограда увеличилось в Северной Осетии - до 3,4 миллиона декалитров, а в Адыгее оно увеличилось на 19% - до 1,9 миллиона. Сильнее всего производство вина сократилось в Тверской области (в 87 раз), а также в Томской области (на половину). Больше всего вина в прошлом году было традиционно произведено в Краснодарском крае - 15,5 миллиона декалитров, или 42% всего вина в стране. В тройку также вошли Крым (7,1 миллиона, или 19%) и Ленинградская область (почти 11%). Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что производство виноградного вина в России в 2025 году выросло на 13,6% и составило 36,981 миллиона декалитров.

https://1prime.ru/20260106/vino-866254284.html

https://1prime.ru/20251211/ekspert-865423268.html

кабардино-балкария

краснодарский край

ленинградская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, кабардино-балкария, краснодарский край, ленинградская область, вино, российское вино, вино россии, виноделие, винодельческая продукция