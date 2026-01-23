Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России - 23.01.2026
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России - 23.01.2026, ПРАЙМ
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России
Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T15:11+0300
2026-01-23T15:11+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84231/20/842312042_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_5e357745b57bfea70e0d1ef9ae7110ed.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в Краснодарском крае, следует из анализа РИА Новости статистических данных. Вино в прошлом году производило 18 регионов против 19 субъектов годом ранее. Выпуск виноградного вина полностью прекратился в Алтайском крае. Сильнее всего производство выросло в Кабардино-Балкарии - в 1,8 раза, до 984,4 тысячи декалитров. В тройку также пошли Ленинградская область и Дагестан, где выпуск вина подскочил на треть - до 3,9 миллиона и 2,2 миллиона декалитров соответственно. Еще примерно на четверть производство алкоголя из винограда увеличилось в Северной Осетии - до 3,4 миллиона декалитров, а в Адыгее оно увеличилось на 19% - до 1,9 миллиона. Сильнее всего производство вина сократилось в Тверской области (в 87 раз), а также в Томской области (на половину). Больше всего вина в прошлом году было традиционно произведено в Краснодарском крае - 15,5 миллиона декалитров, или 42% всего вина в стране. В тройку также вошли Крым (7,1 миллиона, или 19%) и Ленинградская область (почти 11%). Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что производство виноградного вина в России в 2025 году выросло на 13,6% и составило 36,981 миллиона декалитров.
Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина в России

Кабардино-Балкария стала лидером по росту производства вина среди российских регионов

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Дегустация вина. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Лидером по росту производства вина среди российских регионов в прошлом году стала Кабардино-Балкария, а больше всего этого алкоголя производилось в Краснодарском крае, следует из анализа РИА Новости статистических данных.
Вино в прошлом году производило 18 регионов против 19 субъектов годом ранее. Выпуск виноградного вина полностью прекратился в Алтайском крае.
Производство игристого вина - ПРАЙМ, 1920, 06.01.2026
В Севастополе произвели более 30 миллионов бутылок вина в 2025 году
6 января, 17:01
Сильнее всего производство выросло в Кабардино-Балкарии - в 1,8 раза, до 984,4 тысячи декалитров. В тройку также пошли Ленинградская область и Дагестан, где выпуск вина подскочил на треть - до 3,9 миллиона и 2,2 миллиона декалитров соответственно. Еще примерно на четверть производство алкоголя из винограда увеличилось в Северной Осетии - до 3,4 миллиона декалитров, а в Адыгее оно увеличилось на 19% - до 1,9 миллиона.
Сильнее всего производство вина сократилось в Тверской области (в 87 раз), а также в Томской области (на половину).
Больше всего вина в прошлом году было традиционно произведено в Краснодарском крае - 15,5 миллиона декалитров, или 42% всего вина в стране. В тройку также вошли Крым (7,1 миллиона, или 19%) и Ленинградская область (почти 11%).
Ранее Росалкогольтабакконтроль сообщал, что производство виноградного вина в России в 2025 году выросло на 13,6% и составило 36,981 миллиона декалитров.
Бокалы с вином - ПРАЙМ, 1920, 11.12.2025
Эксперт рассказал, сколько вина можно выпивать в день
11 декабря 2025, 04:18
 
