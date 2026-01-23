https://1prime.ru/20260123/yuan-866822878.html

Курс юаня к рублю вырос к концу недели

Курс юаня к рублю вырос к концу недели

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю в пятницу растет после заметного снижения по итогам среды и четверга, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.13 мск растёт на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 10,88 рубля. Укрепление рубля происходит за счёт нескольких совпадающих факторов: во-первых, приближается пик налогового периода, во-вторых, Минфин продолжает масштабные продажи валюты по бюджетному правилу, рассказал Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". Сегодня ждем снижения волатильности на валютном рынке и удержания юаня в нижней части нашего текущего целевого диапазона 10,8-11,2 рубля, прогнозирует Евгений Локтюхов из ПСБ. "По-прежнему считаем, что рубль растет не столько на ожидании урегулирования ситуации вокруг Украины, сколько на продажах той валюты, которая не была реализована на длинных новогодних каникулах. Остается открытым вопрос сколько еще долларов и юаней захотят продать экспортеры", - заключил Игорь Соколов из компании "Алор брокер".

