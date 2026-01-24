https://1prime.ru/20260124/ator-866860515.html
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю - 24.01.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю
Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в... | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T10:24+0300
2026-01-24T10:24+0300
2026-01-24T10:24+0300
туризм
бизнес
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/70/842297052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_645e70c400ac970b1294dc1823bdf501.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе. Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года. "Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/70/842297052_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b310b83ac88298cd359f89b7e7e50d3d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, атор
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю
Глава АТОР Ломидзе: комфортный отпуск на неделю обойдется в 80-100 тысяч рублей
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе.
Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года.
"Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР
.