АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю

АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю

2026-01-24T10:24+0300

туризм

бизнес

атор

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе. Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года. "Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.

