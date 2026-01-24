Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю - 24.01.2026
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю
2026-01-24T10:24+0300
2026-01-24T10:24+0300
туризм
бизнес
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/84229/70/842297052_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_645e70c400ac970b1294dc1823bdf501.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе. "Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе. Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года. "Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.
2026
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
туризм, бизнес, атор
Туризм, Бизнес, АТОР
10:24 24.01.2026
 
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю

Глава АТОР Ломидзе: комфортный отпуск на неделю обойдется в 80-100 тысяч рублей

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Загранпаспорт. Архивное фото
© РИА Новости . Нина Зотина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Комфортный отпуск на пять-семь дней обойдется россиянам в среднем 80-100 тысяч рублей - при этом неважно, это поездка по стране или за границу, рассказала в интервью РИА Новости глава Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.
"Для комфортного отдыха на пять-семь дней, не важно в России или за рубежом, надо закладывать от 80 до 100 тысяч рублей на человека. Подчеркну слово "комфортный". Это четыре звезды, включая питание, минимальный набор экскурсий и дорогу", - сказала Ломидзе.
Стоимость отдыха зависит от многих составляющих, отметила она - свое влияние оказывают "звезды" отеля, перелет, тип питания, время года.
"Безусловно, возможно такой же недельный отдых организовать и за 50 тысяч, и даже за 40 тысяч рублей, если поехать на своей машине, остановиться в апартаментах, самостоятельно покупать еду. А верхнего предела вообще не существует", - добавила глава АТОР.
 
