Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры - 24.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260124/ator-866868671.html
АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры
АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры - 24.01.2026, ПРАЙМ
АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры
Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о якобы массовой практике банков по блокировке оплаты зарубежных туров. | 24.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-24T21:01+0300
2026-01-24T21:01+0300
экономика
бизнес
россия
финансы
банк россия
атор
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:280:3141:2047_1920x0_80_0_0_1d101283b2b5fea34be8c857c18c6358.jpg
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о якобы массовой практике банков по блокировке оплаты зарубежных туров. "Эти данные не соответствуют действительности и являются грубым искажением фактов. Проблемы с переводами, которые действительно фиксируются с начала 2026 года, носят иной характер", - говорится в сообщении АТОР. Там подчеркнули, что блокировка оплаты туров связана с ужесточением рекомендаций Банка России. "Системы фрод-мониторинга финансовых организаций стали более активно приостанавливать подозрительные, с их точки зрения, операции. Под прицелом чаще всего оказываются переводы по карте или через Систему быстрых платежей (СБП) на счета физических лиц или индивидуальных предпринимателей с короткой или неразвитой платежной историей", - пояснили в АТОР. Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию писало, что турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета, рискуют столкнуться с блокировкой средств из-за ужесточения правил Банка России при оплате туров через СБП. "Банк при этом не видит условий договора и не может определить, что оплачиваются именно туристические услуги. Блокировки также случаются при попытке перевести крупную сумму самому себе между счетами в разных банках, например, со вклада на текущий счет для последующей оплаты тура. Зафиксированы и единичные случаи блокировок при оплате туров юридическим лицам, в том числе по СБП", - разъяснили в организации. В АТОР подчеркнули, что проблема не касается непосредственно туристической отрасли или, тем более, оплаты зарубежного отдыха. Аналогичный сбой может произойти при оплате российского отеля, речного круиза или любой другой крупной покупки при схожих обстоятельствах платежа. "АТОР внимательно отслеживает ситуацию и готова к диалогу с банками и регулятором для минимизации сбоев при легальных переводах за туристические услуги", - заключили в ассоциации.
https://1prime.ru/20260124/ator-866860515.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851268243_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_98e72554d31382276e0a907511a14a70.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, финансы, банк россия, атор
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Финансы, банк Россия, АТОР
21:01 24.01.2026
 
АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры

АТОР опровергла слухи о целенаправленной блокировке платежей за зарубежные туры

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧемоданы
Чемоданы - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
Чемоданы. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о якобы массовой практике банков по блокировке оплаты зарубежных туров.
"Эти данные не соответствуют действительности и являются грубым искажением фактов. Проблемы с переводами, которые действительно фиксируются с начала 2026 года, носят иной характер", - говорится в сообщении АТОР.
Там подчеркнули, что блокировка оплаты туров связана с ужесточением рекомендаций Банка России. "Системы фрод-мониторинга финансовых организаций стали более активно приостанавливать подозрительные, с их точки зрения, операции. Под прицелом чаще всего оказываются переводы по карте или через Систему быстрых платежей (СБП) на счета физических лиц или индивидуальных предпринимателей с короткой или неразвитой платежной историей", - пояснили в АТОР.
Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию писало, что турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета, рискуют столкнуться с блокировкой средств из-за ужесточения правил Банка России при оплате туров через СБП.
"Банк при этом не видит условий договора и не может определить, что оплачиваются именно туристические услуги. Блокировки также случаются при попытке перевести крупную сумму самому себе между счетами в разных банках, например, со вклада на текущий счет для последующей оплаты тура. Зафиксированы и единичные случаи блокировок при оплате туров юридическим лицам, в том числе по СБП", - разъяснили в организации.
В АТОР подчеркнули, что проблема не касается непосредственно туристической отрасли или, тем более, оплаты зарубежного отдыха. Аналогичный сбой может произойти при оплате российского отеля, речного круиза или любой другой крупной покупки при схожих обстоятельствах платежа.
"АТОР внимательно отслеживает ситуацию и готова к диалогу с банками и регулятором для минимизации сбоев при легальных переводах за туристические услуги", - заключили в ассоциации.
Загранпаспорт - ПРАЙМ, 1920, 24.01.2026
АТОР назвала стоимость комфортного отпуска на неделю
10:24
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯФинансыбанк РоссияАТОР
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала