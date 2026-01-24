АТОР опровергла слухи о намеренной блокировке платежей за зарубежные туры

https://1prime.ru/20260124/ator-866868671.html

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров (АТОР) опровергает информацию, появившуюся в ряде СМИ, о якобы массовой практике банков по блокировке оплаты зарубежных туров. "Эти данные не соответствуют действительности и являются грубым искажением фактов. Проблемы с переводами, которые действительно фиксируются с начала 2026 года, носят иной характер", - говорится в сообщении АТОР. Там подчеркнули, что блокировка оплаты туров связана с ужесточением рекомендаций Банка России. "Системы фрод-мониторинга финансовых организаций стали более активно приостанавливать подозрительные, с их точки зрения, операции. Под прицелом чаще всего оказываются переводы по карте или через Систему быстрых платежей (СБП) на счета физических лиц или индивидуальных предпринимателей с короткой или неразвитой платежной историей", - пояснили в АТОР. Ранее РИА Новости со ссылкой на ассоциацию писало, что турагенты-фрилансеры и индивидуальные предприниматели, которые принимают оплату от клиентов на свои личные карты или счета, рискуют столкнуться с блокировкой средств из-за ужесточения правил Банка России при оплате туров через СБП. "Банк при этом не видит условий договора и не может определить, что оплачиваются именно туристические услуги. Блокировки также случаются при попытке перевести крупную сумму самому себе между счетами в разных банках, например, со вклада на текущий счет для последующей оплаты тура. Зафиксированы и единичные случаи блокировок при оплате туров юридическим лицам, в том числе по СБП", - разъяснили в организации. В АТОР подчеркнули, что проблема не касается непосредственно туристической отрасли или, тем более, оплаты зарубежного отдыха. Аналогичный сбой может произойти при оплате российского отеля, речного круиза или любой другой крупной покупки при схожих обстоятельствах платежа. "АТОР внимательно отслеживает ситуацию и готова к диалогу с банками и регулятором для минимизации сбоев при легальных переводах за туристические услуги", - заключили в ассоциации.

