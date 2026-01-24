https://1prime.ru/20260124/belgorod-866870062.html
Белгород подвергся самому массированному обстрелу
МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами", - написал Гладков в Telegram-канале.
