Белгород подвергся самому массированному обстрелу

Белгород подвергся самому массированному обстрелу - 24.01.2026, ПРАЙМ

Белгород подвергся самому массированному обстрелу

Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. | 24.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-24T22:59+0300

2026-01-24T22:59+0300

2026-01-24T22:59+0300

МОСКВА, 24 янв - ПРАЙМ. Белгород подвергся самому массированному обстрелу, предположительно, из HIMARS, предварительно, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "По нашей информации - самый массированный обстрел города Белгорода, предположительно, "Хаймерсами", - написал Гладков в Telegram-канале.

